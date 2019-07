Liget Budapest: 2023-ig megnyílik az összes új intézmény - videó

A Liget Budapest projekt összes új intézménye megnyílik 2023-ig és elkészül a megnövelt és megújított zöldfelületű park is.Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa elmondta: jövő év közepéig az összes nagyberuházás elkezdődik a Városligetben, a fejlesztések kétharmada pedig már most épül vagy elkészült, így várhatóan 2022-re valamennyi új épület állni fog.Emlékeztetett arra, hogy májusban a miniszterelnök átadta az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) épületét, ősszel megnyílik a felújított Olof Palme Ház, bejárata előtt az új rózsakerttel. Ősszel adják át a Ligetben Budapest egyik legnagyobb és legkomplexebb játszóterét, elkészül továbbá a komáromi Csillagerőd rekonstrukciója is.Kiemelte: az OMRRK Európa egyik legnagyobb és legkorszerűbb múzeumi háttérintézményeként épült fel a Szabolcs utcában. Jelenleg a múzeumi technológia beépítése, a műtárgyraktárak felszerelése zajlik, valamint a restaurátor műtermek berendezéseit építik és üzemelik be."Az ultramodern épület kiemelt fontosságú a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Néprajzi Múzeum számára, hiszen ezeknek a több mint 300 ezer darabos raktári anyagát fogja őrizni, végre a nemzeti kincsekhez méltó körülmények között. A 20 milliárd forintos beruházás sok évtizedes gyűjteményi és raktározási problémákra jelent hosszú távú, megnyugtató megoldást" - hangsúlyozta.Befejeződött a műemléki rekonstrukciója a több mint 130 éves, leromlott állapotú Olof Palme Háznak is, amely ősszel Millennium Házaként a Városliget aranykorát bemutató időszaki kiállítással nyílik meg, később pedig állandó, interaktív tárlattal idézi meg a millenniumi Budapestet.Restaurálták a homlokzat Zsolnay-díszítését és hamarosan befejeződik a belsőépítészeti kialakítás, valamint az ideiglenes kiállítás installálása is. A rózsakertbe augusztusban érkeznek a rózsatövek és megkezdődött az oda tervezett Zsolnay-szökőkút gyártása is. A Millennium Háza az eredeti építészeti dokumentációnak megfelelően valósul meg . Baán László kiemelte, hogy a Millennium Háza a megújuló park egyik ékköve lesz: a Liget egyik legrégibb és legszebb épülete a múltra a jelen legkorszerűbb eszközeivel emlékező tudás- és élményközpontnak, valamint egy kávéháznak ad helyet.Elkészült a komáromi Csillagerőd rekonstrukciója és bővítése is. A komplexumot és környezetét felújították, kiegészítve egy 7 ezer négyzetméteres kulturális központtal. Ott a Szépművészeti Múzeum gipszmásolat-gyűjteményének darabjai találnak otthonra, az intézmény 2020 első felében nyit.A japán SANAA építésziroda által tervezett Új Nemzeti Galéria és a hazai feltalálók előtt tisztelgő Magyar Innováció Háza kivitelezése, valamint az 1952-ben lebontott, szecessziós Városligeti Színház újjáépítése esetében az intézményekkel egyeztetett tervezési folyamat a végéhez közelít, a sikeres közbeszerzési eljárás után a kivitelezés 2019 végén, 2020 elején kezdődhet el.Baán László emlékeztetett arra, hogy a Ligetbe látogatók tavaly már birtokba vehették a Vakok Kertjét, az ifjúsági sportpályákat és a kutyás élményparkot; utóbbi látogatottsága már átlépte a 300 ezret. Látogatottsági rekordokat dönt a Liget Budapest projekt keretében felújított, október végén újranyílt Szépművészeti Múzeum is.Gyorgyevics Benedek, a beruházó Városliget Zrt. vezérigazgatója hozzátette: idén elindult a parkfejlesztés második üteme, amelyben az ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb játszóterét valósítják meg 2019 őszére. Minden korosztály számára külön csúszdarendszereket, fészek-, kör-, mérleg- és függőhintákat, kötélpályákat, forgójátékokat, egyéni és páros rugós játékokat, trambulinokat, többféle homokozót és vizes játékokat is telepítenek több mint 13 ezer négyzetméteren.A Városligetben 7 új vagy megújított játszótér kap helyet, de a második ütemben kialakítanak több sportpályát és egy 2 kilométeres, kivilágított futókört is. A Liget több szakaszban újul meg, a folyamatos látogathatóságot szem előtt tartva. A növényzet fenntartható módon, mennyiségében és minőségében is megújul, a park így a mostaninál jóval zöldebb, korszerűbb lesz - hangsúlyozta.Elmondta: 2017 vége óta zajlik a Néprajzi Múzeum épületének kivitelezése, amely most a mélyépítési szakasznál jár. A cölöpözést követően az alaplemez és a szigetelés kialakítása valósul meg, majd kezdődik a magasépítés. A múzeum 2020 végére már szerkezetkész állapotban lesz.Az egykori Hungexpo irodaházak helyén épülő Magyar Zene Házánál már a magasépítési munkálatok zajlanak. Elkészült az alaplemez és a belső oldali szigetelés, jelenleg a bélésfal és az oszlopok vasalását végzik; az épület egy éven belül szerkezetkész lesz.Jól áll a Dózsa György úti mélygarázs kivitelezése is, a 800 autót befogadó létesítményt várhatóan jövő nyáron átadják. Az autómentes Városliget érdekében további földalatti parkolók is épülnek: az Állatkerti körúton 700, a Hermina úton 275 férőhelyes létesítmény. A Kós Károly sétány forgalommentes promenáddá alakul át, ezzel napi 10-15 ezer autótól mentesül a Liget - közölte.Gyorgyevics Benedek hozzátette: megkezdődött a Liget aszfaltfelületeinek csökkentése is. Elsőként a 14 méter szélességű Olof Palme sétány burkolatát szűkítik 6 méterre. Csak ezzel mintegy 1600 négyzetméternyi zöldfelületet adnak vissza, a teljes park felújítása során pedig további több ezer négyzetmétert "zöldítenek vissza" a ligeti betonutak rovására.