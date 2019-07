Különleges módszerrel tartják távol az elefántokat a vasúti sínektől Indiában

A méhek zümmögésének hangját árasztó hangszórókkal tartják távol az elefántokat a vasúti sínektől Indiában.



A dél-ázsiai országban csaknem 70 elefántot gázoltak halálra a vonatok 2013 és 2019 júniusa között, döntően az északkeleten fekvő Asszám államban és Nyugat-Bengál állam északi részén.



A probléma orvoslása érdekében az indiai államvasutak csaknem 50 hangszórót helyezett ki Asszám állam sűrű erdőségeinek tucatnyi "elefántfolyosójánál". Az állam csaknem hatezer elefántnak, az indiai elefántállomány 20 százalékának ad otthont.



A vállalat szóvivője szerint a zümmögés akkor indul be, amikor a vonatok megközelítik a problémás területeket és a méhek elrettentő hangja 600 méterre elhallatszik.



Az állatvédők által is üdvözölt módszer hatékonyságát 2017-ben kezdték tesztelni, először idomított elefántokon, majd vadon élő ormányosokon, végül tavaly vetették be élesben.



Az elefántokat elrettenti a méhek zümmögése, félnek a csípésüktől.



A délnyugat-indiai Kerala államban a falusiak például méhkassal felszerelt kerítésekkel ijesztik el a portyázó elefántokat. Amikor a nagytestű emlősök hozzáérnek a kerítéshez, a feldühödött méhek kirajzanak, hogy megvédjék a kolóniát.



Indiában egyre gyakoribbak az elefántok és az emberek közötti konfliktusok, aminek az az oka a környezetvédők szerint, hogy egyre zsugorodik az állatok természetes élőhelye.



A júniusban közzétett hivatalos adatok szerint az elmúlt öt évben csaknem 2300 embert öltek meg elefántok.



Az elmúlt nyolc évben nagyjából 700 ormányos pusztult el. Az állatokkal elsősorban az elektromos kerítések, a családtagjuk elvesztése vagy a terményeik elpusztítása miatt feldühödött helyiek végeztek, mások a vasúti síneken szenvedtek balesetet.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)