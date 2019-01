Kiderült, mi miatt nem tudott repülni az egyik legkorábbi tollas dinoszaurusz

Tollainak molekuláris összetétele, egész pontosan egy fehérje nem megfelelő mennyisége miatt nem tudott a modern madarakhoz hasonló módon repülni az egyik legkorábbi tollas dinoszaurusz - állítják kínai és amerikai kutatók.



Az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) publikált tanulmány készítői megvizsgálták és összevetették a nagyjából 160 millió évvel ezelőtt, a jura időszakban élt tollas dinoszauruszok, az Anchiornis nem képviselői, valamint a mai csirkék szárnytollainak molekuláris szerkezetét. Megállapították, hogy a madártollakat alkotó kulcsfehérjék fokozatosan vékonyabbá és rugalmasabbá váltak, ahogy a röpképtelen dinoszauruszokból kialakultak a repülő madarak.



A kutatók szerint a csirkék tollait döntően a béta-keratin nevű struktúrfehérje alkotja, amely a hüllők és a modern madarak bőrében, karmaiban és csőrében is megtalálható. A béta-keratin biztosítja a madarak számára a repüléshez szükséges rugalmasságot, hajlékonyság, erőt és egyéb biomechanikai tulajdonságokat.



A szakemberek az Anchiornis tollaiban is azonosítottak béta-keratint, ám a jura időszakban élt dinoszaurusz tollait döntően a jóval tömörebb és merevebb alfa-keratin alkotta, ami lehetetlenné tette számukra a repülést.



"Eredményeink azt sugallják, hogy a korai tollas dinoszauruszok tollai nem repülési célokat szolgáltak, hanem mindössze melegen tartották az állatot és védelmet biztosítottak számára" - mondta Pan Jenhung, a Kínai Tudományos Akadémia Nancsingi Geológiai és Paleontológiai Intézetének munkatársa.



A szakemberek két ősmadár, a 130 millió évvel ezelőtt élt Eoconfuciusornis és a 125 millió éve élt Yanornis tollait is megvizsgálták, és megállapították, hogy a tollakban lévő béta-keratin mennyisége növekedett az évmilliók alatt. Egy 20 millió évvel ezelőtt élt ősmadár tollainak molekuláris szerkezete pedig már megegyezett a modern madarakéival.



"A tanulmányunk bemutatja, hogy a madártollak molekuláris szerkezete lépésről lépésre fejlődött" - magyarázta Pan. - A dinoszauruszoktól a madarakig tartó fejlődési folyamat nagyon összetett volt, és a tollakban lévő struktúrfehérje megváltozása kulcsfontosságú lépés volt a folyamatban."