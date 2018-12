Jön a hőhullámok, a bozóttüzek és a viharok korszaka

A globális klímaváltozás miatt még szélsőségesebb időjárásra, hőhullámokra, bozóttüzekre, viharokra és szárazságra kell felkészülni - figyelmeztetett csütörtökön Ausztrália vezető tudományos testülete, a CSIRO.



Ausztrália klímája és a kontinenst övező óceánok hőmérséklete 1910 óta egy Celsius-fokkal nőtt. "Adataink azt jelzik, hogy a globális trendeknek megfelelően Ausztrália klímája is tovább melegszik, a mérések kezdete óta feljegyzett tíz legmagasabb hőmérsékletű évből nyolc 2005 után következett be - hangsúlyozta Helen Cleugh, a CSIRO klímatudományi központjának igazgatója a szervezet jelentésében.



Az igazgató szerint a felmelegedést a légkörbe jutó egyre több üvegházhatású gáz, köztük a szén-dioxid okozza, amely főként a fosszilis üzemanyagok és fűtőanyagok elégetéséből származik.



Az elmúlt 40 évben Tasmániában végzett mérések is igazolták, hogy a légkörbe jutó szén-dioxid mennyisége nő, és 2016 óta tartósan 400 ppm fölött van.



Az iparosodás kezdete, az 1750-es évek előtti állapotokhoz képest 46 százalékkal nőtt globálisan a légkörbe jutott szén-dioxidmennyiség, ez az érték valószínűleg a legmagasabb az elmúlt kétmillió évben.



A CSIRO jelentése azt is kiemelte, hogy Ausztrália déli részén az április és október közötti csapadékmennyiség az elmúlt húsz évből 17 év átlaga alá került.