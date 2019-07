Héjja Bálint nélkül indul a Lenin-csúcsra Lengyel Ferenc

A Kalifa Alpin csapat egyik tagja, Héjja Bálint egészségügyi okok miatt kénytelen volt megszakítani az akklimatizációs folyamatot, ezért társa, Lengyel Ferenc egyedül próbálkozik a 7134 méteres Lenin-csúcs megmászásával.



Lengyel Ferenc két sikeres akklimatizációs körön van túl, legutóbb 6100 méteres magasságban töltött el egy éjszakát, így készen áll a csúcstámadásra, és a tervek szerint holnap el is indul az egyes tábor (4400 m) felé - közölte az expedíció hétfőn az MTI-vel.



Ezt követően éjjel halad tovább a 2-es tábor (5300 m) irányába, ugyanis a nappali órákban fokozottan lavinaveszélyes ez a szakasz, ráadásul sok gleccserhasadék nehezíti a haladást, így körülbelül 6-8 órát vesz igénybe, hogy a magyar hegymászó maga mögött tudja a 900 méteres szintemelkedést. Július 18-án a hármas tábort (6100 m) veszi célba, és innen indul a csúcs felé az éjszakai órákban.



"Tavaly már sikeresen megmásztam ezt a hegyet, idén elsősorban Bálintnak segítettem a helyismeretemmel, de egyben elő-akklimatizációként is fel szeretném használni ezt az expedíciót az őszi 8000-es mászásomhoz. Ezért indulok el a csúcsra holnap, hogy megpróbáljam begyűjteni a 7134 métert. Idén komolyabb kihívás elé állít a Lenin: mióta megérkeztünk folyamatosan esik, az alaptáborban eső, a felsőbb régiókban pedig hó. Ha éppen alábbhagy, akkor viszont szinte elviselhetetlen a forróság. Ilyen körülmények között akkor is kétséges lett volna a hegy megsíelése, ha Bálint rendbe jön" - idézi a közlemény Lengyel Ferencet.



A Kalifa Alpin csapat repülőgépe június 29-én szállt fel a Liszt Ferenc repülőtérről, de útközben a csomagjaik elkeveredtek, ezért csak néhány napos csúszással indulhattak a Lenin-csúcs alaptáborába. Még hiányos felszerelésekkel kezdték meg az akklimatizációs folyamatot, annak ellenére, hogy mindkettőjüknél emésztőrendszeri problémák jelentkeztek a megérkezésüket követően. Lengyel Ferenc ezt néhány nap alatt kiheverte, Héjja Bálint azonban a kezdeti javulás után egyre rosszabb állapotba került, és a második akklimatizációs kört már nem tudta befejezni.



Héjja Bálint a 2-es táborból fordult vissza (5300 m), ugyanis a kiszáradás egyre súlyosabb tüneteit észlelte magán, néhány napos pihenő és a kontrollált folyadékpótlás után azonban utazásra alkalmas állapotban van, és néhány nap múlva már Magyarországon regenerálódhat.



Héjja Bálint a közép-ázsiai Pamír-hegységben található Lenin-csúcsról extrém sílesiklást tervezett, ezzel ő lehetett volna a második magyar hegymászó, aki lesíel egy 7000-es csúcsról. Ez a bravúr eddig egyedül Wetzl Péternek sikerült 2004-ben.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)