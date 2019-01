Gyorsabban melegednek az óceánok az eddig véltnél

Az eddig kalkuláltnál gyorsabban melegednek az óceánok, tavaly rekordot ért el a vízhőmérséklet - állapította meg egy új amerikai-kínai tanulmány.



Az új méréseket az óceánokra 2000 óta kihelyezett 3900 mérőbója adatai segítették. Az adatok alapján az 1971 óta végbement melegedés nagyobb, mint amit az ENSZ legutóbb, 2013-ban kalkulált - írták a tudósok a Science tudományos lap aktuális számában.



A 2000 méterig is lehatoló mérések alapján a vízmelegedés gyorsulóban van. A klímakutatók túlnyomó többsége szerint a légkört az üvegházhatású gázok ember okozta kibocsátása melegíti, a hő egy részét az óceánok veszik fel. A vízmelegedés arra készteti a halakat, hogy hűvösebb vizekbe meneküljenek.



"A globális felmelegedés itt van, következményei már most súlyosak, nincs kétség" - írták közleményükben a szerzők.



A jövő héten publikálandó adatok azt mutatják, hogy a Föld óceánjai 2018-ban melegebbek voltak, mint a korábbi rekord évében, 2017-ben - mondta Licsing Cseng, a tanulmány vezető szerzője, a Kínai Tudományegyetem légköri fizikai intézetének kutatója.



Cseng a Reutersnek elmondta, hogy 2000 óta szinte minden évben megdőlt az óceánok hőrekordja.



1971 és 2010 között mintegy 0,1 Celsius-fokkal nőtt az óceánok vízhőmérséklete. A 2013-as ENSZ-becslés lassabbnak ítélte melegedést, de nem adtak meg olyan értéket, ami összehasonlítást tett volna lehetővé.



Az Európai Unió klímaváltozási szolgálata, a Copernicus Climate Change Service hétfőn megjelent tanulmánya szerint a tavalyi volt a negyedik legmelegebb év a felszíni hőmérséklet alapján a 19. század óta.



Az óceáni hőmérsékletet kevésbé befolyásolják az időjárás éves változásai. Akár ezer év is letelhet, míg az óceánok mélyét elérik a felszíni változások.



A felmelegedés - többek közt - csökkentheti az óceánok oxigéntartalmát, károsítja a korallzátonyokat, amelyek a halak tömegének szolgálnak keltetőül.



A melegebb tengerek több párát bocsátanak ki, ami erőteljesebb viharokat eredményez. A vízmelegedés a tengeri jeget is olvasztja, ez a vízszint emelkedését okozza.