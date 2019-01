Gégeeltávolítás után adhatja vissza a saját hangot ez a mobilapp

"Saját hangjukon" szólalhatnak meg a gégeeltávolításon átesett páciensek egy új cseh alkalmazásnak köszönhetően, amely segíthet kiváltani a hangprotézis alkalmazását. A plzeni Nyugat-csehországi Egyetem és a prágai Károly Egyetem, valamint két magánvállalat - a CertiCon és a SpeechTech - nagyjából két évvel ezelőtt indította el közös projektjét.



Az általuk kifejlesztett technológia a páciens saját hangjáról készített felvételeket felhasználva hoz létre egy mesterséges beszédet, amelyet mobiltelefonon, táblagépen vagy laptopon is le lehet játszani az applikáció segítségével. A felhasználóknak be kell írniuk a mondani kívánt szöveget, amely ezután a saját hangjukon szólal meg az eszközről. Ideális esetben egy pácienstől több mint 10 ezer mondatot kellene rögzíteni ahhoz, hogy a kutatóknak elég "nyersanyaguk" legyen a mesterséges hang megalkotásához.



Mivel azonban a hangfelvételek elkészítésére általában kevés az idő - a pácienseknek mindössze néhány hetük van a diagnózis felállítása és a gégeeltávolító-műtét között -, ezért a kutatók olyan módszert alkalmaznak, amelynek segítségével már 3500, de legkevesebb 300 mondatból is tudnak dolgozni. Jindrich Matousek, a projekt egyik vezető szakértője szerint a rögzítésre kerülő mondatokat gondosan válogatták össze, és az egyes hangokat többször is rögzítik, mivel az ember másképpen ejti őket például egy szó vagy egy mondat elején, illetve végén.



A plzeni egyetem egyik stúdiójában eddig több mint tíz páciens hangját rögzítették. A cseh mellett a kutatók angol, orosz és szlovák nyelven is készítettek már mesterséges hangot. A szakemberek reményei szerint a páciensek a jövőben az otthonukban is rögzíteni tudják majd a hangjukat az applikáció és egy külön erre a célra létrehozott weboldal segítségével. Matousek szerint a végső cél egy olyan miniatűr eszköz, amely az agyhoz kapcsolódik és amelyet a páciensek a gondolataikkal tudnak irányítani.