Figyelem, veszélyes lehet a házi készítésű macskaeledel!

Az internetes forrásból származó vagy könyvekből vett macskaeledel-receptek többsége általában nem biztosítja a szükséges tápanyagokat a házi kedvencek számára és akadnak köztük olyanok is, amelyek a macskákra kifejezetten veszélyes hozzávalókat írnak elő - figyelmeztetnek a Kaliforniai Egyetem davisi campusának (UC Davis) munkatársai, akik elsőként készítettek vizsgálatot a témában.



A Journal of the American Veterinary Medical Association című folyóiratban publikált tanulmány készítői állatorvosoktól és amatőröktől származó - internetes forrásból vagy könyvekből begyűjtött - 114 olyan receptet elemeztek, amelyet egészséges felnőtt macskáknak szántak.



A receptek 40 százaléka semmilyen etetési útmutatót nem tartalmazott, a többi hiányos vagy zavaros volt ebben a tekintetben - írja a ScienceDaily.com tudományos-ismeretterjesztő portál.



"Mindössze 94 recept szolgált elegendő információval a számítógépes tápanyagelemzéshez és ezek közül egyik sem tartalmazta az összes olyan alapvető tápanyagot, amelyet a Nemzeti Kutatási Tanács javasol a felnőtt macskák számára" - mondta Jennifer Larsen, a tanulmány vezetője.



Bár az állatorvosok által jegyzett receptek ugyanúgy hiányosak voltak, mint a nem állatorvosok által írtak, azért "jobban teljesítettek" az alapvető tápanyagok terén.



A receptek többségében három vagy több alapvető tápanyag koncentrációja nem volt megfelelő, de akadt olyan is, amelyben 19 alapvető tápanyagból nem volt meg a szükséges mennyiség. A kutatók mindössze öt olyan receptet találtak - mindegyiket állatorvos írta -, amelyből csupán egyetlen alapvető tápanyag hiányzott.



A szakemberek szerint az, hogy az ilyen receptek mennyire ártanak a macskáknak az etetési szokásoktól, a diéta időtartamától, az állat egészségi állapotától és a recept hiányosságaitól függ.



A receptek 7 százaléka olyan összetevőt írt elő, például fokhagymát, fokhagymaport, vörös- és póréhagymát, amely kifejezetten mérgező hatással lehet a macskára. A receptek egy része továbbá nyers állati termékeket is ajánlott anélkül, hogy figyelmeztetett volna a bakteriális fertőzés kockázatára. A csontot javasló receptek egy része pedig nem említette a csontok leőrlésének fontosságát a gyomorsérülések elkerülése érdekében.



"A házi készítésű eledelek nem feltétlenül jobbak" - mondta Larsen, hozzátéve, hogy ha a macskatulajdonosok mégis elkötelezik magukat valamilyen diéta mellett, akkor bizonyosodjanak meg arról, hogy az biztonságos és megfelelő a saját állatuk számára.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)