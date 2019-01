Fantasztikus dolgokra bukkantak egy pécsi padlás rejtett zugában

Az 1920-as és 1940-es évek közötti időszakból származó, az akkori pécsi életet bemutató mintegy 5-7000 fotográfiai üvegnegatív került elő egy pécsi belvárosi ház padlásáról. A felvételeket - restaurálás után - egy honlapon mutatják be - jelentették be csütörtökön az értékmentésben részt vevő felek a baranyai megyeszékhelyen.Tímár Krisztián, a Gerillart Egyesület vezetője úgy fogalmazott: "egy egészen különleges anyagot sikerült véletlenül megtalálnunk egy, a történelmi belvárosban lévő épület padlásán, egy rejtett zugban".A becslése szerint 5-7000 darabra tehető üvegnegatívok készítője egyelőre még ismeretlen, de az eddigi vizsgálataik alapján feltehetően egy fotós több évtizedet átölelő életművéről lehet szó. A fotográfus kilétét szakértők bevonásával, levéltári kutatásokkal próbálják kideríteni - mondta, megjegyezve, hogy ennek sikerére jó esélyt lát.Porszász Áron, a fotók restaurálását végző fotóművész közölte: a fotótörténetben egyedi leletet jelentő teljes anyag mintegy öt százalékát nézték át eddig. Azok között portrék, katonaportrék, elsőáldozási és esküvői képek, valamint enteriőrök is találhatóak.Az üvegnegatívok állapotára térve elmondta, hogy várhatóan fél év "aktív munka" lesz megmenteni a felvételeket. Azokat egyebek mellett megtisztítják, digitalizálják és katalogizálják - jelezte Porszász Áron, hozzátéve, hogy a leletek mintegy 20 százaléka darabokban került elő.Az eseményen elhangzott, hogy a feldolgozott anyagot aoldalon tervezik bemutatni, az első 500 felvételt várhatóan fél év múlva teszik közzé, majd folyamatosan - hetente száz képpel - bővítik az állományt. A legérdekesebb fotókat a Nick Galériában, kiállításon is bemutatják, illetve fotóalbum formájában is megjelentetik majd.Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester az értékmentés fontosságát hangsúlyozva arról beszélt, hogy az előkerült anyag felbecsülhetetlen értékű, ugyanis bemutatja az akkori szokásokat, öltözködési kultúrát, hagyományokat, és számos különleges kültéri felvételt is tartalmaz.A városvezető, aki a létrehozandó honlapot a múltkutatás izgalmas eszközének nevezte, kitért arra is, hogy a pécsi önkormányzat támogatást nyújt az anyag megmentéséhez és konzerválásához.