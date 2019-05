Fához csapdossák a teknősöket a csimpánzok Gabonban

Először figyeltek meg teknősöket fához csapdosó és elfogyasztó, vadon élő csimpánzokat kutatók Gabonban.



A német tudósok dokumentálták, amint a majmok fatörzsekhez csapdossák a teknősöket, hogy így törjék fel a kemény páncélt és elfogyaszthassák az állatokat.



Az Osnabrücki Egyetem és a lipcsei Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet tudósainak csütörtöki közlése szerint a Loango Nemzeti Parkban tíz csimpánzt figyeltek meg, amelyek több tucatnyi teknőst gyűjtöttek be. Ez a viselkedés csak száraz időszakban volt tapasztalható, amikor más kedvelt táplálékuk, például gyümölcsök gazdagon rendelkezésre álltak - írták a szakértők a Scientific Reports című szaklapban.



Az, hogy a csimpánzok különböző fajokkal táplálkoznak, régóta ismert, de az nem, hogy hüllőket is fogyasztanak - mondta Simone Pika, az Osnabrücki Egyetem kutatója.



Tobias Deschner, a tanulmány egyik szerzője szerint korábban sohasem figyeltek meg ilyen viselkedést, holott más emberszabásúak, például a babuinok és a mandrillok is fogyasztanak fiatal, puha teknősöket.



A szakértő szerint a viselkedés magyarázata az lehet, hogy a Loango Nemzeti Parkban bőségesen vannak keményhéjú gyümölcsök, amelyeket fákhoz kell csapni, hogy feltáruljon a gyümölcshús. Ez arra indíthatott néhány csimpánzt, hogy ugyanezt a módszert próbálják ki az arra járó teknősökön.



A populáció többi tagja pedig valószínűleg elleste a módszert kísérletező kedvű fajtársaktól.



Egy kifejlett hím például a teknősfogás egy részét félretette reggelire. A csimpánz csak a teknőshús egy részét ette meg a fán ülve, majd a maradékot felszúrta egy ágvillára. Az éjszakát egy másik fán töltötte, majd másnap reggel visszatért és elfogyasztotta a vacsora maradékát.



"Ez arra utal, hogy a csimpánzok képesek tervezni a jövőre" - mondta Pika. A jövőre vonatkozó állapotra vagy igényre, például az éhségre előre tervezés képességét eddig többnyire csak az emberi védelem alatt élő állatoknál figyelték meg.



"Eredményeink arra utalnak, hogy több évtizedes kutatás után sem ismerjük a csimpánzok intelligenciájának és viselkedése rugalmasságának összetettségét" - tette hozzá a szakértő.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)