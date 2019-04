Ez lett a neve az első lefényképezett fekete lyuknak

Hawaii nyelven kapott nevet a, amelyről a világon elsőként sikerült felvételt készíteni.A The Honolulu Star-Advertiser című napilap csütörtöki beszámolója szerint a hilói Hawaii Egyetem nyelvész professzoraként dolgozó Larry Kimura a Powehi nevet adta a kozmikus objektumnak.A hawaii kifejezés nagyjából azt jelenti, hogy "díszbe öltözött, feneketlen sötét képződmény" és a Kumulipo nevű, 18. századi hawaii énekből származik, amely egy teremtéstörténetét mesél el.A fekete lyuk azért kapott hawaii nevet, mert a róla készült felvétel - amelyen egy fényes gyűrűalakzat előtt sötét folt látható - elkészítéséhez két hawaii teleszkópot is használtak.A fekete lyukról valaha készített első felvételt szerdán mutatták be a világ hat különböző pontján - Washington, Brüsszel, Santiago, Sanghaj, Tajpej és Tokió - egyidejűleg tartott sajtótájékoztatón.Eddig csak illusztrációk léteztek a fekete lyukakról. A most közölt képen az 55 millió fényévre lévő Messier 87 nevű galaxis középpontjában lévő, nagyon nagy tömegű fekete lyuk látható. A felvétel elkészítésében négy kontinens nyolc obszervatóriuma vett részt.A kutatás az Event Horizon Telescope (EHT) projekt keretében valósult meg. A nemzetközi együttműködés 2012-ben indult azért, hogy közvetlenül figyeljék meg egy fekete lyuk környezetét egy földbázisú globális teleszkóphálózattal.