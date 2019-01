Először észleltek meteorbecsapódást a Holdon - Videó

Meteorbecsapódás volt az a kis villanás a hétfői teljes holdfogyatkozás alatt, amelyet spanyol holdteleszkópok rögzítettek, csillagászuk szerint ez volt az első, amelyet valaha észleltek.José Maria Madeido, az Huelvai Egyetem asztrofizikusa a Twitteren írta szerdán: "Szikla csapódik a Holdba a teljes holdfogyatkozáskor", a bejegyzéshez egy felvétel linkjét csatolta, ahol jól látszik a fényes villanás.A jelenséget közép-európai idő szerint hétfő hajnali 5 óra 41 perckor rögzítették a spanyol Holdfigyelő rendszer (Moon Impacts Detection and Analysis System, MIDAS) teleszkópjai.Ugyan számos meteorkráter található a Holdon, Madeido szerint ez volt az első alkalom, hogy holdfogyatkozáskor történt ütközés fényét láthattuk a Földön.A becslések szerint másodpercenként 17 kilométeres sebességgel a Holdnak csapódó kő mintegy 10 kilogrammos és 30 centiméter átmérőjű lehetett.A Los Angeles-i Griffith megfigyelőállomás szintén felvette a becsapódást, miközben élőben közvetítette a holdfogyatkozást. Az első után egy második villanást is láttak néhányan - mondta Anthony Cook, a Griffith csillagásza."A Hold képének legfényesebb részén lehetett a második villanás, talán nem volt elég kontraszt, hogy a videónkon is látni lehessen" - tette hozzá.A holdi becsapódásokat általában az újhold előtti és utáni öt napon át kísérik figyelemmel, a felvillanásokat ilyenkor könnyű észlelni - magyarázta Madiedo.A több mint háromórás holdfogyatkozás előnyeit úgy használta ki, hogy a sevillai obszervatórium négy működő távcsöve mellé másik négyet is munkába állított, "mivel egyetlen lehetséges becsapódást se akart kihagyni".Ahogy emailjében írta: "csaknem két napig nem tudtam aludni, mert a rendkívüli eseményre beállított eszközöket teszteltem, majd a holdfogyatkozást figyeltem".A számítógépes program értesítette a becsapódásról."Felugrottam a székből. Nagyon boldog voltam, mert a munkám meghozta a gyümölcsét" - tette hozzá.A Hold meteorbecsapódásainak megfigyelése a földi ütközések jobb előrejelzését is segíti a szakember szerint.