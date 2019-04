Élőben közvetítik egy ókori egyiptomi szarkofág felnyitását

A kétórást Expedition Unknown: Egypt Live című tévéadást közép-európai idő szerint vasárnap éjfélkor sugározzák a Kairótól délre fekvő, Nílus-menti Minjából. Az élő adást egy 3000 ezer éves múmia szarkofágjának felnyitásáról az egyiptomi régészeti minisztériummal együttműködve készíti a Discovery amerikai csatorna.



A tévécsatorna közleménye szerint az ókori szarkofágban egy egyiptomi előkelőség nyugszik. Az eseményen az egyiptomi régészeti tanács vezetője, Musztafa Vaziri és Záhi Havássz híres egyiptomi régész, a korábbi régészeti miniszter is jelen lesz.



A régészeti helyszínen tavaly februárban bukkantak a szarkofágra, amikor egész alagúthálózatot tártak fel 40 múmiát tartalmazó síremlékkel. A feltételezések szerint az egyiptomi előkelőségek maradványait őrzik az ókori sírok.



Egy neve elhallgatását kérő egyiptomi régész az adással kapcsolatban elmondta, hogy az végső soron egy "médialátványosság, amely ha jól csinálják, felkeltheti az emberek érdeklődését a régiségek iránt és ösztönözheti az idegenforgalmat". Hozzáfűzte, hogy a szarkofág felnyitásakor a nézőknek alapos régészeti tájékoztatást is kell nyújtani.



A közvetítést a Travel és a Science csatorna is átveszi.