Élőben közvetítették vasárnap éjjel három ókori szarkofág, köztük egy két és félezer éve élt főpap koporsójának felnyitását Egyiptomból, a Kairótól délre fekvő, Nílus-menti Minjából.



A 26. dinasztia (i. e. 664-525) idejéből származó szarkofágok felnyitását az egyiptomi legfelső régészeti tanács vezetője, Musztafa Vaziri és Záhi Havvász híres egyiptomi régész, a korábbi régészeti miniszter jelenlétében végezték, az eseményt a Discovery Channel sugározta Expedition Unknown: Egypt Live című kétórás műsorában.



A szarkofágok egyikében egy kék gyöngyökkel díszített női múmiát találták, egy másikban egy fiatal nő és az apja múmiáját fedezték fel. A kamerák azonban leghosszabban a harmadik koporsó, Ízisz istennő egy főpapja szarkofágjának felnyitásán időztek, mivel ezen már kívülről látszott, hogy egy előkelőség koporsója lehet.



A többé múmiától eltérően ezen magas színvonalú balzsamozást és fáslizást végeztek, ami segített jó állapotban megőrizni a holttestet, és Ízisz egy aranyozott szobrát is megtalálták mellette. "Ez az ember olyan volt, mint egy király" - kommentálta a látottakat Záhi Záhi Havvász. - Az ókori Egyiptom vége felé a főpapok volt a valódi hatalom, és ez most látszik is - tette hozzá Josh Gates műsorvezető.



A sírban találtak egy ritka, viaszból készült fejet is. Havvász azt mondta, hogy még sosem látott hasonlót a késői korból.



A régészeti helyszínen tavaly februárban bukkantak a szarkofágra, amikor egy sírrablót követve egy egész alagúthálózatot tártak fel 40 múmiát tartalmazó síremlékkel. A feltételezések szerint az egyiptomi előkelőségek maradványait őrzik az ókori sírok, amelyek Záhi Havvász szerint "50 évre elegendő munkát ad a régészeknek".



A térségben már 1927-ben találtak egy mészkő szarkofágot, amelyet el is helyeztek a kairói Egyiptomi Múzeumban, de aztán a lelőhely feledésbe merült - mondta Havvász.



Egy neve elhallgatását kérő egyiptomi régész az adással kapcsolatban azt mondta az AFP-nek, hogy az végső soron egy "médialátványosság, amely ha jól csinálják, felkeltheti az emberek érdeklődését a régiségek iránt és ösztönözheti az idegenforgalmat".



Az ismeretterjesztő csatorna nem válaszolt arra a kérdésre, hogy fizettek-e az egyiptomi kormánynak a sírok felnyitására és az esemény lefilmezésére adott engedélyért.



