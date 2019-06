Egyre szennyezettebb és melegebb a Mount Everest

Egyre szennyezettebbek és melegebbek a Mount Everest (Csomolungma) és a környező hegycsúcsok, a térségbeli gleccserek pedig olyan "riasztó ütemben" olvadnak, hogy a jövőben még veszélyesebb lesz a világ legmagasabb hegycsúcsainak megmászása - közölte egy amerikai tudós, aki társaival együtt heteken át kutatta a hó és a gleccserek állapotát "a világ tetején", a 8848 (más mérések szerint 8850) méteres Everest térségében.



A hegyekből a nepáli fővárosba, Katmanduba visszatérve John All, a Western Washington Egyetem professzora elmondta, hogy sok szennyezőanyagot találtak mélyen a hóba beleivódva, és meglepődtek a hó sötét színén, amikor felásták és átszitálták. A hó burkot képez a kis szennyrészecskék körül, "csapdába ejtve" és a mélyebb rétegekbe szállítva azokat - mondta.



John All és csapata a Mount Everesten és a környező csúcsokon vizsgálta a hó tisztaságát heteken át, a hegyek lábánál pedig a növényeket elemezték.



Az emelkedő hőmérséklet "nagyon gyorsan" megolvasztja a havat és a gleccsereket a Mount Everesten, a gleccserek "drámaian" húzódnak vissza a globális felmelegedés következtében. Mivel zsugorodnak, a jégmezők a jövőben egyre veszélyesebbek lesznek a hegymászók számára - fejtegette a kutató.



Az amerikai kutatócsoport meg akarta mászni az Everestet és testvércsúcsát, a 8516 méteres Lhocét, de az Everesten kialakult forgalmi torlódás miatt kénytelenek voltak változtatni a terveiken. Arról lemondtak, hogy feljussanak az Everest csúcsára, a Mount Everesten csak a két csúcs legmagasabban fekvő közös pontjáig, 8000 méterig jutottak fel, és csak az alacsonyabb testvércsúcsot mászták meg.



Május 21-én és 22-én hegymászók százai álltak sorban, hogy feljussanak az Everest csúcsára, példátlan torlódást okozva a világ legmagasabb hegycsúcsán. John All szerint túl veszélyes lett volna hómintát gyűjteni a lassan mozgó tömegben.



A "világ tetején" gyűjtött adatokat az Egyesült Államokba visszatérve fogják elemezni, az eredményekről jelentést tesznek közzé. John All és társai hasonló kutatást végeztek 2009-ben is, és mint most elmondták, az elmúlt 10 év alatt "sok minden megváltozott a hegyekben", és a gleccserek hosszú távú fennmaradását illetően "ökológiailag minden rossz irányba változott".



