Egykor a struccnál háromszor nagyobb madarak uralták Európát

A legnagyobb ma élő madárhoz, a strucchoz hasonló, de annál háromszor nagyobb óriási madár mintegy 1,5-1,8 millió éve élt a térségben. Találkozhatott vele a mai ember egyik őse, a homo erectus, aki nagyjából 1,2 millió éve érkezett meg Afrikából Európába.



"Nem tudjuk, mikor halt ki az óriási madár, de körülbelül 1,2 millió évvel ezelőtt élhettek az utolsó példányai, tehát sok homo erectus láthatta még" - közölte Nyikita Szelenkov, a Journal of Vertebrate Paleontology című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője.



Az állat 3,5 méter magas lehetett, súlya elérhette a 450 kilogrammot az Orosz Tudományos Akadémia kutatói szerint.



Az északi féltekén először bukkantak ilyen nagy madár maradványaira, korábban csak Madagaszkár szigetén, Új-Zélandon és Ausztráliában találták meg ilyen hatalmas méretű madár fosszíliáit.



"Még nincs elég adatunk, hogy megmondjuk, hogy a struccok vagy más madarak rokonáról van-e szó" - tette hozzá.



Az új Pachystruthio dmanisensis nevű ősmadárfaj maradványait a Fekete-tenger északi partvidékén lévő Tuarida-barlangban találták, csontjai azt jelzik, hogy mérete az egykoron Madagaszkáron élt elefántmadáréval vetekedett, és a kihalt új-zélandi óriási madár, a moa legnagyobb példányainak kétszerese lehetett.



A kutatók méreteire és korára a combcsont vizsgálatai nyomán következtettek. "Kutatásaink azt mutatják, hogy ez az óriásmadár Nyugat-Európában is elterjedt volt. Valószínűleg repülni nem tudott, de igen gyorsan szaladt" - magyarázta Szelenkov.



A maradványokra egy autópálya építkezésekor bukkantak a Taurida-barlangban, ahol mamut-, bivaly- és más maradványokat is találtak.