Egy tragédia emlékezete - 33 éve robbant fel a Challenger űrsikló - Fotók, Videó

Kép: National Geographic



Korábban sajnos nem volt miből tanulni

Vlagyimir Komarov. kép: sen.com

A szerencsétlenül járt Szojuz–11 személyzete: Dobrovolszkij, Volkov, és Pacajev. (Szovjet emlékbélyeg, 1971.) Kép: Wikipédia

Balról jobbra: Edward H. White II, Virgil I. "Gus" Grissom, és Roger B. Chaffee. Kép: www.space.com

Az Apollo 13 személyzete. Balról jobbra:James A. Lovell Jr., John L. Swigert Jr., Fred W. Haise Jr. Kép: NASA

Hat napot csúszott a felszállás

Aznap szokatlan hideg volt Floridában. kép: iho.hu



Elbizakodottság okozta a tragédiát?

A gyorsítórakétánál a felszállás pillanatában lehetett látnia fekete füstöt.

Fotó: NASA

Azt a feladatot kapta, hogy mint pedagógus tartson néhány tanórát, amit a tévé közvetített volna. Az egyik téma az űrsikló belsejének megmutatása lett volna.





A legénység még életben lehetett a robbanás után



Az első elméletek szerint azonnal meghalhattak a robbanás következtében.A visszatérő egység ugyan több részre szakadt, de a kabin egyben maradt, és az óceánba csapódott. A feltételezés szerint a hirtelen nyomáskülönbség miatt elveszthette a személyzet az eszméletét, így senki nem volt ébren a zuhanás és becsapódás ideje alatt. A vízben megtalálták a roncsot, de a legénység halálának okait mind a mai napig homály fedi.

Óriási trauma volt ez az amerikaiaknak, ugyanis aki nem a helyszínen, az élőben nézte otthonról a tévében. A küldetésben nemcsak az űrhajósok vesztették életüket, hanem egy civil, Christa McAuliffe is.A katasztrófa előtt több űrbaleset is történt, de az mind az oroszoknál történt. Előszört a Szojuz-1 pusztult el Vlagyimir Komarovval, amikor az ejtőernyő-rendszer hibája miatt a kabin a földbe csapódott.Ezután a Szojuz-11 három űrhajósának halála volt a következő tragédia, szintén leszálláskor, amikor is egy szelep hibája miatt elszökött a levegő: Volkov, Pacajev és Dobrovolszkij már nem élt, amikor földet ért velük a kabin. - írja az iho.hu Mindezekből okulni viszont nem lehetett, mivel a pontos eseményekről és körülményekről mélyen hallgattak. Csak akkor tudhatta meg a világ, valójában mi történt, amikor a dokumentumok nyilvánossá váltak, és a tanúk és a hozzátartozók elmondhatták, mit láttak, vagy éltek át.Az amerikaiaknál, ahol minden esetet rendkívüli alapossággal dokumentáltak, odáig csak egy baleset történt, az is a Földön. A három űrhajós, Grissom, White és Chaffee, akiket az Apollo - 1 űrrepülőre jelöltek ki, bennégtek a kabinban gyakorlat közben.Az Apollo 13 útja a Hold és Föld között csak azért nem végződött tragédiával, mert az űrhajósok rendkívül felkészültek voltak, a lélekjelenlétük és szaktudásuk megmentette őket.Ez a kevés esemény viszont nem biztosított elég tapasztalatot ahhoz, hogy felkészüljenek egy apró hibára, ami egy küldetésnek és emberi életeknek vetett véget.A küldetés az STS–51–L jelet viselte, amit eredetileg 1968. január 22-én indítottak volna, majd a kilövést módosították először január 23-ra, 24-re, majd a Szenegálban található vészhelyzeti leszállópályára jósolt ítéletidő miatt újabb nappal eltolták a startot.A vészhelyzeti leszállópályát ezután Casablancába helyezték át, egy tartalék pályára, ott viszont nem voltak felszerelve éjszakai leszálláshoz szükséges fények, így reggeli időpontra tették az indulást. Ezután a floridai idő miatt napolták el a felszállást, majd az űrrepülő ajtaját sem tudták lezárni, ez újabb nap csúszást okozott. Január 28-án az erős oldalszél miatt további két órát kellett várni a startra, mivel a visszaszámlálás megakadt a szél miatt. Mindezek után a külső üzemanyagtartályon az egyik tűzérzékelő meghibásodott, amit gyorsan kijavítottak.Az indítás végül 1986. január 28-án, floridai idő szerint 11:38-kor történt. A felszállást követő 73. másodpercben viszont az űrsikló felrobbant a levegőben. Az ok egyszerű volt, ugyanis a boosterekhez használt tömítőgyűrűk nem bírták a hideget. Aznap Floridában fagyott.A cég, mely a tömítőgyűrűket gyártotta a gyorsítórakétákhoz, jelezte, hogy nem bírja a tömítés a hideget. Az iho.hu cikke szerint rossz döntések sorozata és a technikai elbizakodottság miatt történt tragédia.Az űrrepülést egyre kisebb kockázatnak vélték, mivel ez már a 25. űrrepülés lett volna, a Challengernek pedig a tizedik útja.A küldetés parancsnoka: Francis Scobee volt, az űrsikló pilótája: Michael Smith volt, a kutató űrhajósok: Judy Resnik, Ellison Onizuka és Ronald McNair voltak, a raktérben lévő műholdért felelős Gregory Jarvis volt, és volt velük egy civil, a tanárnő Christa McAuliffe. A 24.hu arról írt, hogy egy különleges tanórát kellett volna tartania az űrből, élő adásban, ezért a televíziót rengeteg gyerek is nézte a tragédia pillanatában.Az eset kollektív traumát okozott az amerikaiaknak, akik élőben nézték végig az egészet.