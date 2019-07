Bambuszpoharakat teszteltek, lesújtó eredményre jutottak a szakemberek

Nem környezetbarát és ártalmas lehet az egészségre a papírpoharak környezettudatos alternatívájaként hirdetett bambuszpohár - közölte kedden a termékek tesztelésével foglalkozó német szervezet, a Stiftung Warentest.



Lesújtó a kísérletek eredménye, amely a Test magazin augusztusi számában jelenik meg. A többször használatosnak szánt 12 tesztelt bambuszpohár közül egyetlen egy ment át a teszten, négy esetében a gyártó félrevezető módon állította, hogy a termék biológiailag lebontható, nem terheli a környezetet vagy nem tüntette fel, hogy a pohár milyen anyagokat tartalmaz.



Öt pohárnál a szervezet azt találta, hogy egészségre káros anyagok kerülnek át belőle a benne lévő forró italba. Kettő pedig teljesen megbukott a teszten; a megjelölése is félrevezető vagy hiányos volt, és egészségre ártalmas anyagok is kerülnek a benne lévő italba.



Mindkét probléma forrása ugyanaz az anyag, a melamingyanta. A szervezet emlékeztetett arra, hogy a bambuszból önmagában nem lesz pohár, a bambuszt porrá őrlik vagy rostokra bontják, majd melamingyantával keverik össze, hogy formázható legyen.



A Stiftung Warentest aláhúzta, hogy a melamingyanta melaminból és formaldehidből áll, és egészen addig teljesen ártalmatlan, míg 70 Celsius-fok fölé nem melegszik. A Test magazin háromszázalékos ecetsavat melegített és tartott 70 Celsius-fok fölötti hőmérsékleten minden pohárban hétszer, hogy így szimulálják egy olyan enyhén savas és forró ital jelenlétét, amilyen a kávé. A harmadik és a hetedik alkalom után vizsgálták minden folyadék melamin- és formaldehidtartalmát.



Hét pohárnál azt találták, hogy a folyadékban a melamin szintje meghaladja az EU-s egészségügyi határértéket a hetedik melegítés után is. A formaldehid szintje is magas volt, de az uniós határérték fele alatt maradt. A melamin a gyanú szerint húgyhólyag- és vesebántalmakat okozhat. A formaldehid pedig bőr-, tüdő- és szemirritációt, belélegzés esetén pedig légzőszervi rákos megbetegedést is okozhat.



Ugyanebből az okból a bambuszpoharakat mikrohullámú sütőbe sem szabad betenni. Erre a legtöbb termék csomagolása egyáltalán nem figyelmezteti a fogyasztókat.



A legtöbb poháron az szerepel, hogy a bambusz természetesen lebomlik, a pohár nem szennyezi a környezetet és újrahasznosítható. A Test magazin kiemelte, hogy ez a bambuszra igaz is, ám a bambuszpoharak nem csak bambuszból, hanem műanyagból is állnak, és a műanyag miatt a pohár egyáltalán nem bomlik le, és nem is bontható összetevőire, így az egyetlen módja a hulladék megsemmisítésének az elégetés. "A környezettudatos vásárlók biztosan nem erre gondolnak, amikor azt látják a termékre írva, hogy +környezetbarát pohár+ vagy +óvja a környezetet+" - jegyezte meg a Test.



A magazin megállapította, hogy ezeket a poharakat nem lett volna szabad forgalomba hozni.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)