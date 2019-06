Az idő valóban relatív - ha úgy akarjuk: egy norvég sziget lakói nem kérnek többé az óraműpontosságból

A legrövidebb idő



A ma létező legkisebb időtartam a Planck-idő. Ez ~5,4x10-44 másodpercnek felel meg. Egy másodperc nagyjából 1,855×1043 Planck-idő hosszúságú. Az átlagos emberi élet pedig körülbelül 3,9×1052 Planck-időnek felel meg.

Változó viszony

Érzékelhető különbség

Svájcban 5 perc késéssel lemaradunk a vonatról, Peruban akár 5 órát is várhatunk az indulásra.

Bizonytalanságot szül

Számok nélkül is lehet

Egy amazóniai törzs, a Pirahã tagjai nem használnak számokat, mégis boldog az életük.

Mindig is mértük az időt

Napóra: A napóra egy álló pálcát használ, amelynek árnyéka órára kalibrált beosztásokra vetül. Ez az eszköz mindig a helyi időt mutatja.

Vízóra: Az ókor legpontosabb időmérési eszközei voltak a vízórák. Először Egyiptomban találtak ilyet a kutatók. Ezek Amenhotep (Kr. e. 1525–1504) egyiptomi fáraó sírjából kerültek felszínre. Előnyük az volt, hogy a napórákkal ellentétben éjszaka is mutatták az időt.

Homokóra: A homokóra homokszemek folyását használja az idő múlásának mérésére.

Kronométer: A kronométer egy hordozható időmérő, amelyet eredetileg a hosszúsági fokok csillagászati módszerekkel való meghatározásához használtak.

Atomóra: A legpontosabb időmérőeszköz a millió évekig másodperces pontosságú atomóra, amelyet más órák kalibrálására használnak. Az atomóra egyik változata a cézium-133 atom rezgési tulajdonságára épül, és 1967 óta az SI mértékegységrendszer a másodpercet a 133Cs atom 9 192 631 770 rezgéseként határozza meg.

Mit gondol, tudna a pontos idő ismerete nélkül élni? Egy norvég sziget lakói úgy gondolják, igen. A világ első időmentes zónájává szeretnének válni, mert náluk nyáron hónapokon át nem nyugszik le a nap, így nem látják értelmét az idő mérésének.A sziget 350 lakója úgy gondolja, az óra nem szolgálja az életüket, sokkal inkább rabolja az idejüket. Sommaröy (Nyár-sziget) egy olyan hely, ahol május 18. és július 26. között nem megy le a nap. A gyerekek, ha akarnak, éjfélkor fociznak, és bárki lefestheti akár az éjszaka közepén is a spalettáit – a fény és a sötét váltakozása ebben egészen biztosan nem fogja megállítani.S, bár az embernek valamiféle viszonya mindig is volt az időhöz, a történelem során ez és az idő mibenlétéről alkotott fogalmak is sokat változtak.Az idő mérésének jelenlegi rendszere a sumér civilizációig nyúlik vissza. Ők a megszokott tízes alap helyett hatvanas alapot használtak. Tehát – éppúgy, mint ma – már az ókorban is 60 másodpercből állt egy perc és 60 percből egy óra. Az azóta eltelt évezredek alatt az ember számára kulturális közegtől, világnézettől, társadalmi elhelyezkedéstől függően mindig mást és mást jelentett az idő múlása. De két gondolat jó ideje alapvetően meghatározza az idő mibenlétéről szóló vitát: az idő a világmindenség alapvető tulajdonsága-e, vagy egyszerűen szellemi megfigyelésünk, azaz érzékelésünk terméke?A filozófiától kezdve a fizikán át a pszichológiáig számos tudományág foglalkozik az idő múlásával, és azzal, hogy a mérési módszereink milyen hatással vannak az életünkre. Ezek változása ugyanis a történelem során nagy hatással volt az emberi gondolkodásra. Az ősi napórák idejétől a modern atomórákig tartó fejlődés nemcsak az idő mérési pontosságát befolyásolta, hanem az emberek mindennapi életére is nagy hatással volt.Az eltérő kultúrák mindig más és más szemszögből közelítették meg az idő kérdését, ez pedig – bár sokszor nehéz elhinnünk – ma is így van. Heller Csilla pszichológus példákkal támasztja alá az érzékelhető különbséget. – Ha Svájcban késik egy vonat öt percet, akkor visszafizetik a menetjegy árát. Peruban viszont akkor indul el a busz, ha megtelik. Amennyiben ehhez 5 perc kell, akkor öt perc, ha öt óra, akkor öt óra. Attól függően, hogy kulturális értelemben mit szoktunk meg, másképp viszonyulunk az időhöz – mondja, rávilágítva, hogy a norvég sziget lakói a természetes adottságok következtében vélhetően egészen mást gondolnak az idő múlásáról, mint mi.Ez persze nem jelenti azt, hogy azonnal és feltétlenül könnyebb is lesz a dolguk, ha sikerül elérni a céljukat, vagyis azt, hogy időmentes zónává váljanak. Heller Csilla szerint a legnagyobb egyéni munkát az jelenti majd, hogy beosszák az idejüket. – Az időmentesség főleg a bizonytalanságot rosszul toleráló személyiségeket és a gyerekeket viselheti meg – avat be, és elmondja, azért van elemi igényünk az időnk valamiféle rendszerbe öntésére, mert az így megnyugtató keretet biztosít az élethez. Segítségével kiszámíthatóvá válnak a mindennapok, és így erősödik a biztonságos világba vetett hitünk is.– Az idő mérése fontos a bioritmusunk szempontjából is. Rendszere főleg a gyerekek életében elengedhetetlen. Ők ugyanis épp a rutinos ismétlődéstől érzik magukat biztonságban. Az időegységek számukra támpontként szolgálnak, így ezek megszüntetése komoly stresszhelyzetet teremthet – magyarázza a szakértő, aki az időt, mint igazodási pontot, egyfajta világítótoronynak tekinti az élet tengerén.Az egyes kultúráknak természetesen nem csak az időhöz való viszonya lehet más. Apró eltérések gyakorlatilag bármivel kapcsolatban megmutatkozhatnak. Ezeket könnyen toleráljuk, ám a nagyobb különbségeken biztosan meghökkenünk.Számunkra például természetes, hogy meg tudjuk számolni a pénzt a tárcánkban vagy épp az almákat a pulton. El sem tudjuk képzelni, hogy úgy is lehet élni, hogy a minket körülvevő dolgok mennyisége nagyjából mindegy. Ha hat banánunk van, ha tizenöt, nem számít, az egyszerűen csak „sok". Pedig létezik olyan közösség, amelynek tagjai pont ennyire érdeklődnek a mennyiségek iránt. Az amazóniai pirahák pár kunyhóból álló kis falvakban élnek Amazónia brazil részén, kevesen vannak, legfeljebb 350-en, és vadászó-gyűjtögető életmódot folytatnak. Egyig-kettőig még számolnak, de háromtól fölfelé már csak nagyjából becsülik meg a mennyiségeket. Ám nem csak a számok nem izgatják őket különösebben. A piraha nyelvben nincsenek színekre utaló szavak, csak körülírások. Élni viszont úgy tűnik, így is remekül tudnak, ami nem véletlen: kulturális megszokásaink alapvetően meghatározzák igényeinket és világlátásunkat.