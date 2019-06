A kutyák tükrözik gazdájuk stresszes állapotát

A kutyák is megérzik azt, ha gazdájuk stresszes időszakot él át: svéd kutatók kimutatták, hogy a kutya stressz-szintje összefügg gazdája stresszes állapotával.



A Scientific Reports című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban a Linköpingi Egyetem etológusai úgy vélik, hogy a kutya tükrözi gazdája stressz-szintjét, semmint fordítva.



A kutatók azt vizsgálták, hogy miként hatnak a kutya stressz-szintjére életmódi tényezők és azok az emberek, akikkel együtt él.



Korábbi kutatás már kimutatta, hogy adott fajok egyedei tükrözhetik egymás érzelmi állapotát. Például kapcsolat van a gyermekek és az anyák hosszú távú stresszes állapota között.



A linköpingi kutatók tanulmányukban 25 border collie-t és 33 shetlandi pásztorkutyát vizsgáltak, valamennyinek nő volt a gazdája. A kortizol stressz hormon koncentrációját mérték meg a kutyák szőrzetében és a gazdik hajában hónapokon át.



"Azt találtuk, hogy hosszú távon a kortizol szintje a kutyában és tulajdonosában összhangban volt oly módon, hogy a magas kortizolszintű gazdáknak magas kortizolszintű kutyái voltak, az alacsony kortizolszintű tulajdonosoknak alacsony kortizolszintű kutyája volt" - idézte Ann-Sofie Sundman etológust, a tanulmány vezető szerzőjét a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportál.



A gazdáktól és a kutyáktól kétszer kaptak hajmintát több hónapos eltéréssel. Mivel a fizikai aktivitás növeli a kortizolszintet, a kutatók összeakarták hasonlítani a kutyákat olyan kutyákkal, amelyek részt vettek agility vagy engedelmességi versenyekben. A kutyák fizikai aktivitásának szintjét egy héten át mérték egy nyakörv segítségével.



Korábbi kutatások kimutatták, hogy a rövid távú kortizol a nyálban azonos módon növekedik mind kutyában, mind gazdában, ha együtt versenyeznek. Az új tanulmány ezzel szemben azt mutatta ki, hogy a kutyák fizikai aktivitása nem hat a hosszú távú kortizolszintre szőrükben. Azt is kimutatták, hogy a versenyző kutyák stressz-szintje jóval erősebben áll kapcsolatban a gazdák stressz-szintjével.



A kutyatulajdonosoknak ki kellett tölteniük két kérdőívet is saját és kutyájuk személyiségéről. A kutatók azt vizsgálták, hogy a stressz-szint összefügg-e az egyéni sajátosságokkal.



"Meglepetésünkre azt találtunk, hogy a kutya személyisége nincs nagy hatással a hosszú távú stresszre. A gazda személyisége azonban erős hatással van. Ez azt jelzi, hogy a kutya tükrözi gazdája stresszét" - mondta Lina Roth, a tanulmány társszerzője.



Az etológusok szerint további kutatásokra van szükség, hogy következtetéseket vonjanak le a kapcsolat okáról. Újabb kutyafajtákat akarnak bevonni a kutatásba. Mind a border collie, mind a shetlandi pásztorkutya terelő kutya, amelyet arra tenyésztettek ki, hogy jól együttműködjön az emberrel és pontosan és gyorsan válaszoljon a jelzésekre. A szakemberek meg akarják tudni, hogy hasonló összhang létezik-e például ember és vadászkutya között, amelyet függetlenségre neveltek. Azt is kutatni akarják, hogy a gazdák neme szerepet játszik-e.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)