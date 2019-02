A következő öt évben sorra dőlhetnek meg a melegrekordok

A tavalyi év az eddigi negyedik legmelegebb év volt, de brit meteorológusok szerint a következő öt év még melegebb lesz, rekordok dőlhetnek meg.



Az Egyesült Királyság Meteorológiai Irodája, a genfi Meteorológiai Világszervezet (WMO) és két amerikai szervezet, a NASA és a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) külön-külön elvégzett elemzése a globális hőmérséklettel kapcsolatban ugyanarra az eredményre jutott: a szerdán közzétett jelentések alapján 2018 a negyedik legmelegebb év volt a sorban 2016, 2015 és 2017 után. Ez a négy év együttvéve melegebb volt, mint bármely más négyéves periódus korábban.



Az NOAA adataiból kiderül, hogy 2018-ban az átlaghőmérséklet 14,69 Celsius fok volt, ami 0,79 Celsius-fokkal melegebb a 20. századi átlagnál. Az iparosodás előttihez képest kerek 1 fok a melegedés.



A brit meteorológiai hivatal számításai szerint a következő öt év átlaga 14,73 és 15,27 Celsius fok között várható, tehát melegebb lesz, mint az elmúlt négy évben.



Az elemzések alapján a feljegyzések kezdete óta a 20 legmelegebb évet az elmúlt 22 évben mérték.



"Az elmúlt négy évben a melegedés üteme kivételes volt a szárazföldön és az óceánokban is" - hangsúlyozta közleményében a WMO főtitkára, Petteri Taalas.



A tudósok szerint a most közzétett adatok világosan jelzik, hogy folytatódik a hosszú távú klímaváltozás, ami összefüggésben van a levegőben lévő üvegházhatású gázok rekordnagyságú koncentrációjával.



Az ENSZ értékelése szerint a világ jelenleg afelé halad, hogy a Földön 2100-ra 3 Celsius fokkal vagy annál is többel nő az átlaghőmérséklet.



Patrick Verkooijen, a klímaváltozás hatásaival foglalkozó hollandiai Global Center on Adaptation vezetője hangsúlyozta: a WMO jelentése rámutat, hogy "a klímaváltozás nem egy távoli jelenség, hanem már itt is van".



A szakember figyelmeztetett, hogy további és zöldebb beruházásokra van szükség, a teendők széles skálája a tengerszint emelkedése elleni védekezéstől a szárazságtűrő gabonákig sok mindenre ki kell terjedjen.