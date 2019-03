40 kiló műanyag zacskót találtak egy bálna gyomrában

Negyven kilogramm műanyag zacskót találtak egy bálna gyomrában, melynek tetemét a Fülöp-szigeteken mosta partra a tenger - számolt be róla a The Guardian online kiadása hétfőn.



A fiatal Cuvier-féle csőröscet az emésztőrendszeri sokk miatt pusztult el, miután negyven kilogramm műanyagzacskót nyelt le.



A Mindanao szigeti Davao város D'Bone múzeuma Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a boncoláskor 40 kilogramm műanyagzacskót, köztük 16 rizses zsákot, négy, banánültetvényeken használt zsákot és rengeteg bevásárlózacskót vettek ki az emlős gyomrából.



A múzeum tengerbiológusai szerint soha ennyi műanyagot nem találtak egyetlen bálnában sem.



Rohamosan nő az eldobható műanyagzacskók használata Délkelet-Ázsiában. 2017-ben az Ocean Conservancy tengervédő szervezet azt állapította meg, hogy Kínában, Indonéziában, a Fülöp-szigeteken, Thaiföldön és Vietnamban több műanyagot zúdítottak az óceánba, mint a világ többi részén együttvéve.



Darrell Blatchley tengerbiológus, a múzeum tulajdonosa elmondta, hogy az elmúlt tíz évben boncolt delfinek és bálnák közül 57-et ölt meg a gyomrukba jutott műanyag.



Tavaly júniusban Thaiföld déli partjainál pusztult el egy cet, amely több mint 80 műanyag zacskót nyelt le, ezek mintegy nyolc kilogrammot nyomtak.



Biológusok becslései szerint a thai vizekben évente 300 vízi állat - a delfinek és a bálnák mellett sok tengeri teknős - pusztul bele a műanyagszennyezésbe.