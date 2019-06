2020-tól megnyitja kapuit az űrturisták előtt a NASA

Megnyitják a Nemzetközi Űrállomást (ISS) a kereskedelmi űrutazások számára 2020-tól - jelentette be pénteken a NASA.



Az amerikai űrkutatási hivatal közlése szerint céljuk, hogy szilárd űrgazdaságot építsenek ki. A NASA hosszú távú terve ugyanis, hogy ismét embereket küldjön a Holdra és a távolabbi világűrbe.



A lépés azt jelenti, hogy a NASA kész engedélyezni a privátszektornak, hogy jobban bekapcsolódjon az űrbéli projektekbe, például a Földön használható termékek kifejlesztése területén - mondták el sajtótájékoztató keretében.



A NASA évente akár két rövid misszió indítását is engedélyezheti privát asztronauták számára - közölte Robyn Gatens, a NASA munkatársa.



A privát űrutazások akár 30 napig is tarthatnak, és évente akár egy tucat privát asztronauta is feljuthat az ISS fedélzetére. Oda egyelőre két olyan szolgáltató juttathatja fel az embereket, amelyek jelenleg űrkabinokat fejlesztenek a NASA számára: a SpaceX és a Boeing.



Az oda-visszaút 58 millió dollárba (16,4 milliárd forintba) kerül. Az űrállomáson töltött időért naponta 35 ezer dollárt (9,8 millió forintot) kell fizetni. A felküldött asztronauták munkájának meg kell felelnie az új irányelvek által meghatározott kereskedelmi és marketingtevékenységeknek.



Egy cég abban az esetben vehet részt misszióban, ha a kereskedelmi vagy marketingcélú termeléshez vagy fejlesztéshez, mikrogravitációra van szüksége, kapcsolatban áll egy NASA-misszióval, vagy támogatja az alacsony Föld körüli pálya (Low Earth Orbit - LEO) fejlesztését.



A missziók privát finanszírozásúak lesznek és a NASA programja által fejlesztett amerikai űrhajó végzi a szállítást. A missziót szervező cég feladata lesz azonban, hogy meghatározza a legénység összetételét és hogy biztosítsa, hogy az asztronauták megfelelnek a NASA orvosi és képzési előírásainak.



A Nemzetközi Űrállomás 15 országot képviselő öt űrügynökség együttműködése révén, 10 év alatt és több mint 30 misszió során állt össze. Az első részét Oroszország küldte fel 1998-ban.



Az ISS ma nagyjából futballpálya méretű és 400 kilométerrel a Föld felett kering. Legénysége időszakosan változik, 2000 óta mindig van fent valaki. Egyszerre 3-6 fő tartózkodik a fedélzetén.