14 táncmozdulatot talált ki egy kakadu - Ezt már a tudósok sem tudták szó nélkül hagyni

Újabb tanulmány készült a Snowball (Hógolyó) nevű, zenére táncoló kakaduról. A kutatók szerint a madár mozdulatai a "kreativitást jelezhetik", és azt igazolják, hogy a spontán és változatos táncmozdulatok nem csak az emberre jellemzőek.A Current Biology hétfői kiadásában publikált kutatásból kiderül, hogyA sárga bóbitájú kakadu egy évtizede híresült el, amikor megjelent róla egy YouTube-videó, amelyen a Backstreet Boys Everybody című számára táncol. Később újabb videói is felkerültek a videomegosztóra, ezeken Cyndi Lauper Girls Just Wanna Have Fun és a Queen együttes Another One Bites the Dust című számára táncol.A tanulmány vezető szerzője, Aniruddh Patel pszichológus, a Tufts Egyetem és a Harvard Egyetem kutatója szerint "az a legizgalmasabb, hogy a zenékre milyen változatos táncot mutat be" a madár.A videók elemzése szerint"A zenére történő spontán mozgás minden emberi kultúrában előfordul, ez a tánc alapja" - mutatott rá a tanulmány.Az ilyen mozgások azért fordulhatnak elő a papagájoknál, mert az emberekhez hasonlóan és a majmoktól eltérően hallás után tanulnak, az agyukban erős audiomotoros kapcsolatok vannak - vélik a tudósok. Mint hozzátették:Ez azt jelenti, hogy míg más állatok a táplálékszerzéshez vagy a párosodáshoz használják a kreativitást, addig Snowball egyszerűen be akar illeszkedni vele.A sárga bóbitájú kakaduk Ausztrália legnépszerűbb madarai közé tartoznak.A tanulmány megjelenése után a madár gazdája, Irena Schulz, a tanulmány egyik szerzője hangsúlyozta, hogy Snowball olyan táncmozdulatokat végzett, amelyeket előtte nem látott.A tanulmányhoz a kutatók a 12 éves kakadunak háromszor egymás után, összesen 23 percen keresztül játszották le Lauper és a Queen nyolcvanas évekbeli egy-egy számát és közben filmezték, ahogy a madár táncol. A szobában közben jelen volt Schulz is, aki időnként "jó fiú!" felkiáltásokkal biztatta az állatot.A tanulmány megállapította: ellentétben azzal, ahogyan az emberek általában táncolnak, Snowball hajlamos körülbelül három vagy négy másodperces részletekben táncolni, és minden alkalommal változtat kicsit a táncon, amikor egy bizonyos hangot hall, ami "a rugalmasság és esetleg a kreativitás jele".