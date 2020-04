Újabb Star Wars-sorozattal készül a Disney Plus

A The Mandalorian második évadát pedig még idén bemutatják.

Új Star Wars-sorozat készül a Disney Plus streamingszolgáltató számára – osztotta meg értesülését szerdán a Variety.com.

A sorozat egyik alkotója a Végtelen matrjoska című Emmy-díjas tévészéria társszerzője, Leslye Headland.

A hollywoodi portálnak csupán annyi további információt sikerült megtudnia, hogy az új produkció más korszakban játszódik, mint a korábbi Star Wars-filmek, és főként női karakterekre épül a forgatókönyve.

A Star Wars-univerzum egy másik produkciója, a közönség körében nagy sikert aratott The Mandalorian második évadát még idén bemutatja a Disney Plus, és már azt is bejelentették a napokban, hogy dolgoznak a harmadik évadon.

A streamingszolgáltató további két Star Wars-sorozatot is tervez: egy Obi-Wan Kenobi-szériát Ewan McGregor főszereplésével és a Zsivány Egyes történetének előzményeiről szóló sorozatot, amelynek sztárja Diego Luna mexikói színész lesz és Stellan Skarsgard svéd színész is játszik benne.

