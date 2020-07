Új animációs Star Wars-sorozat debütál 2021-ben a Disney Plus streaming-szolgáltatáson – jelentette be hétfőn a Walt Disney vállalat.

A Star Wars: The Bad Batch című széria egy különleges klónosztagot követ nyomon a klónháború utáni időszakban.

A The Bad Batch vezető producere Dave Filoni lesz, aki egyebek között a Star Wars – A klónok háborúja, valamint a The Mandalorian című sorozatok több epizódját is jegyzi íróként, rendezőként, valamint producerként.

A tavaly novemberben indított Disney Plusnak már több mint 50 millió előfizetője volt áprilisban.

