Tortába öntötték Colin Firth-t

Életnagyságú süteményszobrot készített Michelle Wibowo világhírű cukrászmester a 25. évfordulóját ünneplő Büszkeség és balítélet című BBC-minisorozat főszereplőjéről, Mr. Darcyról, akit a népszerű produkcióban Colin Firth alakított – írja a hirado.hu.

We had a special guest at @NTLymePark yesterday – a life sized cake of Mr Darcy celebrating the 25th anniversary of the BBC Pride and Prejudice series which featured Lyme as Pemberley. Despite the rain, we can confirm that no soggy bottoms featured in the making of this cake 🍰 pic.twitter.com/MfcixHEwWu

— National Trust in the North (@NT_TheNorth) September 4, 2020