Tom Cruise vasúti hidat robbantana Lengyelországban

A Mission: Impossible 7. színészekkel való munkálatai már befejeződtek, de az alkotók úgy érzik, néhány látványos jelenettel még tartoznak a nézőknek. Például szeretnének fölrobbantani egy vasúti hidat a lengyelországi Pilchowicében. A híd 1909-ben épült, 2016-ban pedig lezárták, mert instabillá, így életveszélyessé vált, tehát elméletileg nem nagy kár érte – írja a hirado.hu.

➡️ Plans by crew of Mission: Impossible 7, #Hollywood’s latest installment of famous franchise, to blow up a historic #bridge in #Poland have stirred up controversy, media reported.https://t.co/FFpJyco8FD

