Több mint százhúszmillió dollár gyűlt össze a jótékonysági koncerten

A Global Citizen nevű jótékonysági mozgalom és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) együttműködésével megvalósult One World: Together at Home című online gálán otthonaikból jelentkeztek be a sztárfellépők.

Több mint 127 millió dollárnyi (41,5 milliárd forintnyi) adomány gyűlt össze a koronavírus-járvány elleni védekezésre a szombat esti nagyszabású, nemzetközi sztárokkal megrendezett jótékonysági koncerten. A Global Citizen nevű jótékonysági mozgalom és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) együttműködésével megvalósult One World: Together at Home című online gálán Lady Gaga, Elton John és a Rolling Stones is a fellépők között volt, akik otthonukból jelentkeztek be a karanténkoncertre. A sztárfellépők előadásai között tudósok, politikusok és közszereplők is megszólaltak. A Microsoft alapítója, a filantróp Bill Gates arról beszélt, hogy szerinte a jövő év végén már lesz védőoltás a betegség ellen. „Egy csomó olyan vakcina-jelölt van, amelynek kifejlesztését támogatjuk, és én optimistán úgy látom, hogy a jövő év végéig ezek egyike elkészül, és biztosítanunk kell, hogy világszerte mindenki hozzájuthasson" – mondta. „Akkor lesz vége, amikor olyan vakcinánk lesz, amely mindannyiunkat megvéd, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem mindenkit, az egész világon" – fűzte hozzá. A Global Citizen közleménye szerint már a koncert előtt dollármilliók érkeztek hozzájuk az adományozóktól, és röviddel éjfél előtt a Twitteren azt írták, hogy 127,9 millió dollárnyi adomány gyűlt össze. A szervezet közölte, hogy az adományokból 51,1 millió dollárt (16,6 milliárd forintot) az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Covid-19 szolidaritási alapjának utalnak, 72,8 millió dollárral (23,6 milliárd forinttal) pedig a járvány elleni küzdelemben résztvevőket segítik helyi és regionális szinten.

