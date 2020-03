Taylor Swift és Ariana Grande is pénzt küld megszorult rajongóinak

Az egészségügyi veszélyhelyzet jótékonykodásra sarkallt két népszerű énekesnőt – írja a Híradó.

Taylor Swiftet Tumblr oldalán keresztül érte el egy rajongója, aki azon aggódott, hogy vissza kell költöznie New Yorkból vidékre, mivel egyáltalán nem talál a jelen helyzetben munkát.

“Írtam egy posztot, amiben arról panaszkodtam, mennyire ellehetetlenült a zenei élet New Yorkban a koronavírus miatt, és Taylor Swift személyesen biztosította, hogy ne kerüljön veszélybe a maradásom. Jelenleg nem hiszek a szememnek” – írta Holly Turner közösségi oldalán, aki utána a Swifttől kapott 3000 dolláros csekkjét is megmutatta.

.@TaylorSwift13 gave a bunch of her fans financial assistance amid the Coronavirus crisis. pic.twitter.com/jYyJE3gPRR

— Pop Crave (@PopCrave) March 26, 2020