Sophie Turner már szinte csak kismamás ruhákban mutatkozik

Sokan már csak azt várják, hogy Joe Jonas jó férj módjára megossza a világgal a nagy hírt, hogy kisbabát várnak, és így válik majd hivatalossá a szóbeszéd. Addig maradnak a hétről hétre kikerülő lesifotók, melyeken konokul szellős felsőkben mutatkozik Sophie Turner – írja a Híradó.

Most éppen a kaliforniai Los Felizben jöttek ki egy bisztróból, Sophie-n a bakancson kívül egy olyan világoskék laza ruha volt, amelyet strandszezonban kap magára egy nő a törölköző homokba való leterítéséig.

Sophie Turner sported another cute babydoll dress while out with Joe Jonas this afternoonhttps://t.co/4ydpRmYxQC

— JustJared.com (@JustJared) March 4, 2020