Paul McCartney és Ringo Starr ismeretlen demóját árverezik el

Az aukción befolyó összeg negyede jótékony célra, a többi a Tony Prince United Djs rádióállomás projektjére megy.

Paul McCartney és Ringo Starr, a még életben lévő két ex-Beatle egy eddig ismeretlen közös demófelvételét árverezik el az Egyesült Királyságban. Az Angel In Disguise című dal egy audiokazettán található.

A szám a dobos, énekes Ringo Starr 1992-es Time Takes Time című albumára íródott, de végül nem került a lemezre. A kazettát, amelyen az Angel In Disguise szerepel, a Radio Luxembourg korábbi dj-je, Tony Prince bocsátotta licitre és az Omega Auctions cég 20 ezer fontot (mintegy 8 millió forintot) remél az árveréstől – írta hétfőn a www.bbc.com.

A május 19-i aukción befolyó összeg negyedét jótékony célra, a koronavírus-járvány elleni sürgősségi védekezésre fordítják, a többi Tony Prince United Djs rádióállomás projektjére megy.

A kazettán a McCartney-Starr szerzemény, az Angel In Disguise két változatban található: az egyik egy nyers demó, amelyen Paul McCartney énekel, a másikat Ringo Starr adja elő hangszeres kísérettel és háttérvokállal. Az anyaghoz tartozik egy harmadik felvétel is, az Everyone Wins című dal demója; Johnny Warman szerzeményének végső változata Ringo Starr 2010-es lemezén, a Y Noton hallható.

McCartney-Starr közös kompozícióból nem sok van, ilyen legutóbb 1997-ben került lemezre, Paul McCartney Flaming Pie című korongjára. Chris Shaw, az I am the Egg elnevezésű Beatles-podcast házigazdája szerint az Angel In Disguise nyilván felkelti a karanténba zárt Beatles-rajongók lelkesedését, de maga a szám nem fog a legjobb felvételek közé kerülni.

Borítókép: Ringo Starr / Shutterstock