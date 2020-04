Milliók nézték az online globális jótékonysági zenei gálát (videó)

Csaknem 21 millióan nézték a szombat este közvetített globális online jótékonysági gálakoncertet, amelyben Lady Gaga, Taylor Swift, Paul McCartney és a Rolling Stones is fellépett – írta meg a Variety.com.

A Global Citizen és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által szervezett One World: Together at Home című zenés műsor alatt

127,9 millió dollárnyi (41,5 milliárd forintnyi) adományt gyűjtöttek a koronavírus-járvány élvonalában dolgozó orvosok és ápolók védőfelszereléseire és támogatására.

A kétórás műsort, amelyben Billie Eilish, Lizzo, Jennifer Lopez, Keith Urban, Elton John, Stevie Wonder, Shawn Mendes és Camila Cabello is fellépett, 26 tévécsatorna és online platform közvetítette.

A nézettségi statisztikákat vezető Nielsen közvélemény-kutató szerint több mint 20 millióan nézték a koncertet.

A 19 különböző előadásból álló műsorban Lady Gaga a Smile című számot adta elő, Taylor Swift a Soon You’ll Get Better, Paul McCartney pedig a Lady Madonna című dalt zongorázta. John Legend és Sam Smith duettben énekelte a Stand by Me-t, Elton John kertjében játszotta el az I’m Still Standing című slágerét. A program záróakkordjaként négy előadó, Legend, Lady Gaga, Celin Dion és Andrea Bocelli, mind a saját otthonából bejelentkezve, de együtt adta elő a The Prayert.

Az Együtt otthon szlogennel meghirdetett online gálát szombaton a közösségi médián is nagy figyelem kísérte, a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren 4,9 millió interakciót váltott ki a közvélemény-kutató adatai szerint.

Borítóképünk kivágás a fenti videóból