Látványos előzetes érkezett Ridley Scott sorozatához (videó)

Az HBO GO-ra érkező Ridley Scott sci-fi sorozat a jövőben játszódik. „Az emberiség kezdi uralma alá hajtani a világegyetemet. A gyarmatosítás korai szakaszában két android történetét követhetjük nyomon, akiknek az a feladata, hogy emberi gyerekeket neveljenek az egyik ismeretlen bolygón. A két androidnak – Apának és Anyának – komoly kihívással kell szembenéznie, amikor a növekvő kolóniát széteséssel fenyegeti egy vallási konfliktus. Az emberek hitének ellenőrzésre nehéz és hálátlan feladat” – írja az Origo.

A szereplőgárdában megtalálható Amanda Collin (Palackposta, A Horrible Woman), Abubakar Salim (Fortitude, Jamestown), Winta McGrath (Aloft, Vörös kutya: A kezdetek), Niamh Algar (The Virtues, Calm With Horses), Jordan Loughran (Beépülve: Az Escobar ügy, Emerald City), Matias Varela (Narcos, Holtpont), Felix Jamieson (Trónok harca, The Ghost), Ethan Hazzard (The Long Song, Damned), Aasiya Shah (Hívják a bábát, Kihantolt bűnök) Ivy Wong (Zsivány egyes: Egy Star Wars-történet, Demóna: A sötétség úrnője) és Travis Fimmel (Vikingek).

A sorozat a Scott Free Production gyártásában készült, executive producerei: Ridley Scott, az író és alkotó Aaron Guzikowski, David W. Zucker (Az ember a fellegvárban), Jordan Sheehan (Terror), Adam Kolbrenner (Fogságban) és Mark Huffam (Mentőexpedíció).

A sorozat szeptember 4-én indul, magyar felirattal. A premier napján rögtön 3 epizód lesz elérhető. A szinkronos HBO premier ősszel várható.

