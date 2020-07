Különleges párkereső műsort indít Sarah Jessica Parker

Látta a Holiday című filmet? Ez is hasonló lesz, csak a valóságban.

Sarah Jessica Parker lesz az executive producere egy rendhagyó párkereső műsornak, amelynek Swipe Swap a munkacíme – írja az Origo.

A szériában két párkereső szingli lakhelyet vált: beköltözik a másik lakásába, megismerve annak családját és barátait, kedvenc helyeit – hátha csak azért nem talált eddig párt, mert rossz helyen kereste.

A műsor alapötlete igencsak emlékeztet a 2006-os Holiday című filmére, ott egy Los Angeles-i és egy londoni nő (Cameron Diaz és Kate Winslet) nyaralt a másik lakásában, meg is találták mindketten a szerelmet.

A világhírű amerikai színésznőnek nem ez az első próbálkozása a reality műfajában: 2010-ben például ő volt a producere a Work of Art: The Next Great Artist című művészeti vetélkedőnek is.

Borítókép: Sarah Jessica Parker amerikai színésznő, miután leleplezte a tengerparti öltözőkabinok korlátainak egyikére festett nevét a 44. Deauville-i Amerikai Filmfesztiválon a dél-franciaországi Deauville-ben 2018. szeptember 7-én