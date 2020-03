Klubkoncerttel tér vissza Magyarországra a Morcheeba

Egy egész estén át hallhatjuk az idén huszonöt éves formáció legkiemelkedőbb dalait.

A brit triphop duót valószínűleg nem kell különösen bemutatni a magyar közönségnek, hiszen számos alkalommal jártak már nálunk az intim kiskoncerttől kezdve a fesztiválok nagyszínpadáig. Ezúttal a kettőt ötvözik – június 29-én a Parkban a legkiemelkedőbb dalaikat hallhatja a közönség.

A ’90-es évek közepén a Godfrey-testvérpár (Paul és Ross) Skye Edwards énekesnővel kiegészülve alapította meg a kezdetben trip hopot játszó, majd a későbbiekben egyre inkább a könnyen befogadható pop zene irányába húzó együttest.

Big Calm című második nagylemezük több országban is platina minősítést ért el.

A sikerszéria a következő albummal is folytatódott, ezen volt megtalálható a világszinten nagy áttörést hozó Rome Wasn’t Built In a Day című dal, amely a mai napig a legnagyobb slágereik közt van számon tartva.

A Morcheeba a mainstream sikerek ellenére mindig is úttörőnek számított a maga műfajában, és egyáltalán nem ijedtek meg a kísérletezéstől és az új területek felfedezésétől.

Talán ennek is köszönhető, hogy 2003-ban Skye Edwards úgy döntött, kipróbálja magát egyedül is a színpadon, és bár szólókarrierjében is hamar megtalálta a hangot – mely négy önálló lemezén köszön vissza -, 2010-ben úgy döntött, újból a Morcheeba keretein belül bontakoztatja ki egyedülálló tehetségét. Saját bevallása szerint ez a kis kitérő segített neki abban, hogy újradefiniálja szerepét a zenekarban, és ezúttal egy sokkal magabiztosabb, kiforrottabb dalszerző-énekesként térjen vissza. Ebben a felállásban két újabb albumot (Blood Like Lemonade, Head Up High) jelentettek meg, majd úgy döntöttek, Paul Godfrey nélkül folytatják tovább.

A változás pedig ismét új kapukat nyitott meg – jogi viták miatt először Skye & Ross néven folytatták, és a projekt keretén belül egy cím nélküli lemezt jelentettek meg. Majd a nézeteltéréseket tisztázva újból Morcheebaként kezdett el alkotni a páros, melynek legutóbbi lenyomata a 2018 nyarán megjelent Blaze Away című anyag lett, melyet egy remixekkel feldúsított delux verzió követett tavaly. Skye és Ross párosa pedig mintha felszabadultabb lenne, mint valaha – bátran nyúlnak a legkülönfélébb korszakok legkülönfélébb stílusaihoz, legyen szó a hatvanas évek pszichedelikus rockjáról vagy éppen a kilencvenes évek hiphopjáról.

A Morcheeba tavalyi nagysikerű fesztiválfellépése után idén önálló koncerten is bemutatja új anyagát, de június 29-én a Budapest Parkban az egész estés, teljes diszkográfiát felölelő koncerten biztosan elhangzanak majd olyan klasszikusok is, mint a Rome Wasn’t Built In A Day, az Enjoy The Ride vagy a Sea.

A jegyértékesítés március 6-án reggel 8-kor indul.