Julia Roberts is otthon marad

Smink nélküli képet osztott meg a színésznő, hogy mindenki lássa, nem mozdul ki otthonából.

A színésznő sokakhoz hasonlóan úgy döntött, önként karanténba vonul – írja a Lokál.

Julia a közösségi oldalán osztotta meg, hogy nagyon félti az időseket, így a 95 éves szomszédjáért is aggódik, ezért is vállalta, hogy nem megy az utcára. Üzenetében arra kéri a családtagjait, barátait és rajongóit, ők is osszák meg közösségi oldalaikon, hogy otthonuk biztonságát élvezik.

Ezzel is szeretné megköszönni a koronavírus ellen harcoló összes egészségügyi dolgozó munkáját.