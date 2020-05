Jude Law hatodszorra is apa lesz

A 47 éves színészt és 32 éves pszichológus feleségét a Dailymail fotósa kapta lencsevégre a minap. Philippa nem takargatta kerekedő pocakját, mely a szűk fekete felsőben meglehetősen kirajzolódott – írja a Híradó.

Jude-nak már van öt gyermeke előző kapcsolataiból, feleségével, akit egy évvel ezelőtt vezetett oltár elé, azonban a hamarosan érkező baba lesz az első közös gyermek. A színész tavasszal már elhintette egy interjúban, hogy nem bánná, ha ismét apuka lenne, persze ekkor már tudta, hogy a hatodik gyerkőc is úton van.

Jude Law is thrilled as his new wife Phillipa, 32, is pregnant https://t.co/smcIrTIC8E

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 20, 2020