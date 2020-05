Ismét egy klasszikus megrendezésén dolgozik az Oscar-jelölt rendező

Luca Guadagnino, a Szólíts a neveden rendezője több projekten dolgozik egyszerre: A legyek ura új adaptációja mellett A sebhelyesarcú című filmklasszikus újraforgatására is készül.

A gengsztertörténetet többször is megfilmesítették már, Al Pacinóval és Michelle Pfeifferrel 1983-ban rendezte meg Brian DePalma. Guadagnino a Universal Pictures számára készíti az új adaptációt, amelynek forgatókönyvét Joel és Ethan Coen írja – osztotta meg értesülését a Variety.com.

Az Oscar-jelölt olasz filmes korábban az Amazon stúdiónak rendezte meg Dario Argento horrorja, a Suspiria (Sóhajok) új feldolgozását, amelyben Dakota Johnson, Tilda Swinton és Chloe Moretz szerepelt.

Guadagnino a világszerte sikert aratott Szólíts a neveden folytatásán is dolgozik. Közben elvállalta A legyek ura megrendezését, amelynek forgatókönyvét William Golding regénye nyomán Patrick Ness írja. Továbbá az utómunkáinál tart az HBO számára készített We Are Who We Are című minisorozata, amelynek főhőse két olasz kamasz, akik egy olaszországi amerikai katonai bázison élnek.