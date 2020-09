II. Erzsébet királynő furcsán eszi a hamburgert

Darren McGrady 1982 és 1993 között volt Őfelsége személyes séfje. Ő készítette a reggelijét, az ebédjét, a délutáni teáját és a vacsoráját is. Tapasztalatairól még könyvet is írt, amelyben kifejtette, hogy a királynő a könnyű ételeket részesíti előnyben. Bár hozzáfér a legjobb szakácsokhoz és a legkiválóbb alapanyagokhoz, van egy étel, amit még sosem evett, ráadásul a hamburgert is az egyik legfontosabb alapanyag nélkül eszi.