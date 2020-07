Hétéves lett György herceg

A brit királyi család két új képet is megosztott a már iskolás fiúról a közösségi oldalakon.

György herceg ma, július 22-én lett hétéves, és ebből az alkalomból a brit királyi család két új képet is megosztott a már iskolás fiúról a közösségi oldalakon. A születésnapi fotók már hagyománynak számítanak Vilmos és Harry herceg gyermekeinél, ahogy az is, hogy Györgyöt, Saroltát és Lajost az édesanyjuk, Katalin hercegné fotózza, így természetesen a mostani képek is az ő keze munkáját dicsérik.

Vilmos és Katalin két kisebbik gyereke, Sarolta és Lajos a karantén alatt volt kénytelen ünnepelni a születésnapját, György hercegé azonban már a brit szigorítások feloldása idejére esik.

György herceg 2013. július 22-én született Londonban, Vilmos és Katalin első gyerekeként. Károly és Vilmos után ő a harmadik a trónöröklési sorban.