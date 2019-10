Ezért a bandáért rajong II. Erzsébet, még vacsora közben is őket nézi

Ez még hagyján, de a dalaikat is felsorolta.

A királynő zenei ízlése igen modern, kedvenc csapatának pedig meg is mondta, hogy mennyire szereti őket – írja a Ripost.

A brit királynő hatalmas rajongója a brit X Factor egyik fiúbandájának, és ezt a csapat egyik volt tagjának el is árulta. A JLS nevű fiúegyüttes 2008-ban második lett a tehetségkutatóban, Alexandra Burke mögött.

A csapatnak egyből rengeteg rajongója lett, és most kiderült, hogy II. Erzsébet is odavan értük. A 32 éves JB Gill beszélt erről a brit Closer magazinban. Az apuka, és a banda korábbi tagja elárulta, hogy a királynő egyszer biztosította őt arról, hogy szereti a JLS-t, sőt a tévében is őket nézi.

„Csodálatos volt találkozni a királynővel, azt mondta nekem, hogy a tévében is a JLS-t nézi, miközben vacsorázik. Nem hittünk neki, azt hittük, hogy valaki mondta neki, hogy ezt mondja, de felsorolta a dalainkat!” – mondta a büszke énekes. A JLS hat évig zenélt együtt, 2013-ban azonban feloszlottak.