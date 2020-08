Egy részeg sofőr kis híján megölte Puff Daddy fiát

Beverly Hillsben ücsörgött a Ferrarijában a 22 éves fiú, amikor belehajtott autójába egy Tesla – írja a hirado.hu.

A Teslát – utóbb kiderült – egy ittas férfi vezette, és a folyamatban lévő vizsgálat szerint egyértelműen a bódult állapot okozta a balesetet. Christian a balesetről az Instagramján posztolt:

Diddy’s son Christian Combs was involved in a car crash which saw a Tesla crash into his red Ferrari in Beverly Hills earlier today. pic.twitter.com/lgarjQOaxJ

— Naija (@Naija_PR) August 5, 2020