Családi videóval lepte meg országait a születésnapos II. Erzsébet (videó)

A 94 esztendős II. Erzsébet királynő személyes kérésére ezúttal elmaradtak az ilyenkor hagyományos ünnepségek, tekintettel az új koronavírus okozta járványra és a járvány megfékezését célzó korlátozásokra. Így nem dördültek el a szokásos tüzérségi díszsortüzek sem, amelyekkel a hadsereg tiszteleg minden évben a londoni Hyde Parkban és a Temze partján, a Tower ősi épületegyüttese mellett.

Az idén nem tartják meg a királynő hivatalos születésnapi ünnepségét, a Trooping the Colour néven közismert, hagyományosan júniusban esedékes színpompás katonai parádét sem. Ehelyett az uralkodó kedveskedett népeinek egy videóval, amely a királyi család Twitter-oldalán jelent meg kedd délután. Az alig több mint egyperces, több házi filmfelvételből összeállított és digitalizált képsorokon jórészt Erzsébet látszik még hercegnőként, néhai húga, az életének 72. esztendejében, 2002-ben elhunyt Margit hercegnő társaságában.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉

🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020