Channing Tatum ezt a karácsonyt szingliként tölti

A távkapcsolat az ő esetükben sem működött csupán egy évig – írja a hirado.hu.

Channing Tatum és Jessie J szakított – tudta meg közeli forrásból a Us Weekly. A pár körülbelül egy évvel ezelőtt szeretett egymásba, de a hírek szerint a kapcsolat úgy egy hónappal ezelőtt kifulladt.

Jessie J and Channing Tatum split after more than a year of dating. @people reports. 💔 pic.twitter.com/PQb2YXzKVO

— Pop Crave (@PopCrave) December 19, 2019