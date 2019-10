Dallos Bogi önelemző dallal jelentkezik

Megjelent az X-Faktor női mentorának friss klipje.

Dallos Bogi első lemeze két éve jelent meg, azóta több klipje látott napvilágot, valamint beturnézta az egész országot. A fiatal énekesnő most egy vadonatúj dallal jelentkezik, amely a folyamatos megfelelési kényszer és a felnőtté válás témáit járja körbe.

Dallos Bogi öt éve igazán aktív a magyar zenei életben, amely idő alatt számos dalt és egy lemezt adott ki, valamint megnyerte a Fonogram-díjat is az év felfedezettje kategóriában. A még mindig nagyon fiatal énekesnő 2017-es albuma után, is több sikeres dalt adott ki. Legutóbbi szerzeménye ’Én időm’ címmel jelent meg a nyáron és már közel 300.000 megtekintésnél jár, most pedig egy egészen más hangulatú single-je jelent meg.

„A Keresem a helyem egy igazi önelemzés. Akkor írtam ezt a dalt, amikor egyedül maradtam a szobámban és egy picit végig gondoltam, hogy mennyi minden változott az utóbbi időben. Tulajdonképpen felnőttem és meg kell találnom a helyem és a dolgozni azon, hogy egyre jobb és jobb legyek” – mesélte a dalról Bogi, amelyet Wagner Emillel közösen írt, és Somogyvári Dani hangszerelt.

„A klipben is, a világunkban történő állandó megfelelési kényszert és nyomást próbáltuk megmutatni, amely mindennap ránk nehezedik, akár az online térben, akár egy iskolai közösségben, munkahelyen párkapcsolatban. Ezekben a szituációkban sokszor próbáljuk magunkat jobb színben feltüntetni miközben elég lenne, ha csak megpróbálnánk önmagunk lenni” – folytatta az X-Faktor friss mentora a klipről, amelyet P. Szabó Péter rendezett.