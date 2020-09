Világsztárral jön a Dancing with the Stars a TV2-n

Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével hamarosan képernyőre kerül a nemzetközi sikerű táncos showműsor, amelyben népszerű hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. A TV2 lenyűgöző produkciójában táncparkettre lép többek között a Paula és Paulina sztárja, akit több, mint egymilliárd telenovella rajongó ismer: Gabriela Spanic; Osvárt Andrea színésznő; Marsi Anikó, a Tények műsorvezetője; Horváth Tamás énekes; Tóth Dávid olimpikon kajakozó és Istenes László, a Mokka műsorvezetője.

Hamarosan a TV2-n debütál a BBC Studio, Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának első magyar évada. A monumentális táncos showműsor eddig több, mint 4000 epizóddal és 400 évaddal futott sikeresen világszerte, és hamarosan a magyar közönség előtt is bemutatkozik. Az elképesztő táncos showműsor licenszét már 58 ország vásárolta meg, népszerűségét igazolja, hogy az Egyesült Államokban már a huszonnyolcadik évadot tűzték képernyőre.

A Dancing with the Stars – Mindenki táncol két házigazdája Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András.

Lékai-Kiss Ramóna, színésznő és az egyik legismertebb televíziós műsorvezető 17 év után váltott csatornát, hogy az ősz legnagyobb szabású showműsorában debütáljon a TV2-n.

„Nagy büszkeséggel tölt el, hogy Lékai-Kiss Ramóna csatlakozott a TV2 műsorvezetői csapatához, így már kétségkívül a TV2 Csoport rendelkezik a legértékesebb műsorvezetőkkel, akik évről-évre uralják a legkülönfélébb szakmai listákat. A héten a Televíziós Újságírók Díjátadóján a szakmai zsűri a legjobb női műsorvezetőnek Ördög Nórát, míg Till Attilát a legjobb férfi műsorvezetőnek ítélte” – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.

A káprázatos külsőségek között zajló verseny hétről hétre követi a hírességek újabb, lehengerlő produkcióit.

A TV2 showműsorában 12 híresség vállalkozik arra, hogy megmutassa tánctudását profi párja oldalán.

Táncparkettre lép Gabriela Spanic és Andrei Mangra, Osvárt Andrea és Suti András, Marsi Anikó és Vas Zsolt, Pásztor Anna és Köcse György, Gelencsér Tímea és Hegyes Bertalan, Détár Enikő és Baranya Dávid, Istenes László és Czina Boglárka, Noszály Sándor és Mikes Anna, Horváth Tamás és Sipos Viktória, Tóth Dávid és Lissák Laura, Emilió és Tóth Orsolya, valamint Győrfi Dani és Stana Alexandra.

A táncospárokra az élő show alatt a nézők a TV2 ingyenes Live applikációban adhatják le szavazataikat.

A versenyzőknek azonban nemcsak a képernyő előtt ülőket kell elvarázsolniuk, hanem a Dancing with the Stars négytagú zsűrijét is. Az ítészek:

Ördög Nóra, Magyarország legértékesebb médiaszemélyisége, az év műsorvezetője díj többszörös nyertese, aki korábban maga is versenytáncolt.

Molnár Andrea, országos latintánc-bajnok, koreográfus, mesterdiplomás táncpedagógus.

Kováts Gergely Csanád, ötszörös showtánc világbajnok, a TV2 Megatánc című műsorának győztese, táncművész, koreográfus, rendező.

Schiffer Miklós, a stílus és az elegancia magyarországi nagykövete, nemzetközileg ismert stílus-és divattanácsadó.