Versenybe hoznák a vidéki színészeket

Magyarország első online színészkereső platformját hozta létre két színész, Lengyel Tamás és Gosztonyi Csaba.

A Szabadszínész egyszerre szervezi adatbázisba a magyar színészeket, és értékesíti ezt az adatbázist a színészeket alkalmazók (filmgyártók, casting directorok, alkotók) felé.

A Szabadszínész becslése szerint Magyarországon 3500-4000 színész dolgozik.

Az elmúlt öt évben nagyjából 120 magyar gyártású produkció (tévéfilm, sorozat, játékfilm) készült, amikben több, mint 1200 színész bukkant fel. Köztük kilencszázan egyszer kaptak lehetőséget, míg háromszáz színész többször is szerepelt.

„Az lenne az optimális, ha minél többen lehetőséget kapnának, ez a játszók és a produkciók érdeke is, hiszen a sokszínű szereplőgárda emeli a produkciók értékét”

– mondta Lengyel Tamás, a kezdeményezés kitalálója.

A Szabadszínész – mivel egy online felületről van szó – nagyban megkönnyíti a vidéki színészek bekapcsolódását is a filmgyártásba.

„A vidéki társulatokban dolgozó előadóművészek számára részt venni egy castingon, egy próbatáncon – összehasonlítva a fővárosban élő és dolgozó kollégáikkal – egyértelműen nehezebb.

Az utazás miatt a részvétel fél vagy egy teljes napot is igényelhet, valamint extra költséggel jár. Akinek vidéken élőként kevesebb a munkája, így a jövedelme, ördögi körben van: sok esetben nem engedheti meg magának azt sem, hogy elutazzon a válogatásra. Az angol színész-szakszervezet, az Equity szintén szembesült ezzel a problémával. Ott kampányt indítottak annak érdekében, hogy vidéken is szervezzenek meghallgatásokat. Vidéken – a napokban kapott béradatok alapján – alacsonyabbak a bérek, és szinte nincs lehetőség a bérkiegészítésre egyéb munkák: film, szinkron vállalásával” – mondta Rihay-Kovács Zita, a Színházi Dolgozók Szakszervezetének ügyvezető titkára.

A Szabadszínészen egy regisztráló színésznek részletes adatlapot kell kitöltenie, csupa olyan adattal, mérettel, tulajdonsággal és képességekkel, amiket kifejezetten a produkciók igényei szerint állítottak össze.

Ehhez jönnek még a feltölthető fotók és videók, ezek segítségével utazás és időpazarlás nélkül kaphatnak a produkciók első benyomást a színészekről.

„Így már csak a második körre, egy előzetes válogatás után kell utazniuk a színészeknek, amikor már nagyobb az esélyük, hiszen több szempont alapján kiválasztották őket”

– mondta Lengyel Tamás.

A Szabadszínész többre is vállalkozott, minthogy lehetőséget ad a náluk regisztrálóknak. Elhatározták, hogy leltárba veszik az összes magyar színészt, ezzel feltámasztva a régi Színészlexikon műfaját. „Azzal támogatjuk a profi, gyakorló színészeket, hogy egy alapcsomaggal ingyen regisztrálhatnak nálunk. A színiegyetemisták ennél is több támogatást: fotózást és casting tréninget is kapnak, hogy nagyobb eséllyel induljanak a pályán” – mondta Gosztonyi Csaba társalapító.

A színészek az adatbázisban létrehozott profiljukat élő önéletrajzként is használhatják és bármely munkára való jelentkezés esetén tovább tudják küldeni.