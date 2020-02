Új nevekkel bővült az ország legnagyobb nosztalgiabulijának fellépőlistája

A korábban bejelentett nevek mellé újabb világsztárok csatlakoztak az ország legnagyobb nosztalgiabulijához, a Déjá Vu Fesztiválhoz, ami idén június 4-5-6-án várja a rajongókat az Újszegedi Partfürdőn.

A ’90-es évek és az ezredforduló legőrületesebb bulijait idézi immár hetedik éve a Déjá Vu fesztivál, ahol a korszak nagy ikonjai adják egymásnak a mikrofont, három napon át.

Az eddig bejelentett világsztárok, mint Whigfield, Alice dj, Danzel, Cascada, a Loft illetve a hazai sorban az Animal Cannibals, az UFO, Erős vs Spigiboy mellé megérkeztek az új nevek, akik szintén 2020 júniusának elején a napfény városában repítenek minket vissza az időben.

A Deja Vu fesztiválon először lép fel az olasz Alexia, akit a Double You és Ice Mc dalok (Think About The Way, It’s A Rainy Day) vokálosaként ismerhettünk meg, de bizonyára ismerős lesz az Uh La La La vagy a Hold on című sláger azoknak, akik a 90-es évek zenéit szeretik.

Visszatérő vendég az újszegedi partürdőn a Masterboy. A Feel The Heat of The Night vagy az I Got To Give It Up slágerek előadói már 2017-ben is hatalmas bulit dörrentettek a Tisza partján.

Dj Sterbinszky classic szettje már kötelező darabja a fesztiválnak, így ő idén is erősíti a magyar fellépők sorát.

A hazai kedvencek közül Kasza Tibi, a Crystal volt frontembere először lép fel a Déjá Vu Fesztiválon, a Desperado pedig visszatérőként táncoltatja meg a szegedieket.

A szervezők hamarosan újabb neveket jelentenek be. A VIP bérlet idén – Premier bérletként – limitált számban elérhető február 10-től. Akciós bérleteket – 15 000 Ft helyett – 9500 forintért lehet vásárolni február 12-ig személyesen, a szegedi IH Rendezvényközponban. További információ itt.