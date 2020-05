Tornával, maszkkal, ebéddel segítenek a hazai sztárok

Kovács Lázár főz, Béres Alexandra és Osvárt Andrea ingyenes edzést tart, Balázs Andrea pedig maszkokkal segít ebben a nehéz helyzetben – írja a HOT!.

A sztárséf szerint a főzés mindenkit kikapcsol, de úgy gondolja, mindenkit másféle étel elkészítése tud ellazítani, ezért ennek tudatában osztja meg a különböző receptjeit és receptvideóit a közösségi média felületein.

A Főzz, hogy be ne kattanj! szlogen leginkább nekem szól, és főzök is ezerrel, mert imádom. Ha már itthon vagyok, ellátom a családot, és kivettem a fakanalat a párom, Melinda kezéből. Az a célom, hogy ne csak tudást adjak, hanem szórakoztassak is. Igyekszem az ételeimet egy kis humorral is fűszerezni